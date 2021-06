“Bienvenidos”: Boca presentó a sus últimos dos refuerzos

Briasco y Rolón fueron presentados en Boca

El Boca versión 2021/2022 sigue tomando forma y luego de las demoras a última hora de ayer, esta tarde se presentaron sus dos nuevos refuerzos, el delantero Norberto Briasco y el volante Esteban Rolón, ambos provenientes de Huracán. El anuncio de bienvenida se hizo primero por las redes sociales del club y luego hablaron con los medios en una conferencia hecha en La Bombonera.

“Bienvenidos Norberto y Esteban”, indicó el anuncio del Xeneize para recibir a los ex futbolistas del Globo. Luego, tal como se había anunciado al principio se realizó la presentación en el Salón Filiberto dentro de las instalaciones del estadio, donde los dos jugadores estuvieron acompañados por el presidente del club, Jorge Amor Ameal. Más tarde se realizó una conferencia de prensa.

Briasco admitió que “fueron días de mucha incertidumbre y estuve bastante nervioso porque el tema no se cerraba. Pero Raúl (Cascini) me transmitió tranquilidad y me fue contando todo el esfuerzo que estaban haciendo para que pudiera darse mi llegada”.

“Esto es un paso muy importante y estoy muy agradecido al esfuerzo que hizo el Consejo de Fútbol. Hemos hablado con Román y nos transmitió tranquilidad”, agregó.

Aunque también reconoció a los dirigentes de su ex club por haberle permitido concretar esta posibilidad: “Gracias a Huracán por dejarme salir, yo quería jugar en Boca y estar acá es el sueño que teníamos yo y toda mi familia”. De hecho luego de la atención a los medios circuló un video donde el Beto se abrazó con su padre, que rompió en llanto.

Sobre por qué se decidió por Boca antes de la oferta de Inglaterra, afirmó que “porque esto es lo que soñé desde chico y estoy muy feliz de estar donde estoy. Estoy lleno de felicidad. Esto es una alegría inmensa y no lo puedo explicar”.

Aclaró que “No pudimos hablar con Russo. Igual tenemos que entrenarnos al máximo para estar listos cuando nos toque”. Y avisó que “a Boca le puedo dar sacrificio y esfuerzo. El compañerismo es algo fundamental para el grupo”.

También recordó con emoción elogios que recibió en su momento de Diego Maradona y de una camiseta firmada que le regaló el recordado Diez: “Es un recuerdo para toda la vida. Que el más grande de todo haya hablado así de mí fue un orgullo para toda mi familia”.

Por último, reveló que ya empezó a sentir lo que significa estar en Boca. “Todo hincha del club que conozco me están mandando mensajes y mis amigos me están volviendo loco por estar acá”.

Rolón, por su parte, aseguró que “llegar acá no es una presión, sino una responsabilidad. Tenemos que dar lo mejor ya que es una responsabilidad muy grande”.

El volante también agradeció la gestión del Consejo de Fútbol y resaltó que “hablamos con Román: nos mostró agradecimiento y nosotros también le agradecimos”.

Como Briasco, le agradeció a Huracán por acceder a esta posibilidad: “Esta salida nos benefició a Huracán y a mí. Estoy muy contento en lo personal. Hasta acá se hablaron muchas cosas y tengo palabras de agradecimientos para el presidente anterior y el actual de Huracán”.

Sobre qué posición del mediocampo prefiere ocupar, indicó que “estoy disposición del técnico y sumar desde el lugar que me toque. Me siento cómodo en la mitad de la cancha y luego el entrenador definirá dónde”.

Pero puntualizó que “es clave poder empezar mañana, lo antes posible para adaptarnos de la mejor manera. Con Beto lo veníamos charlando y queríamos arrancar lo más rápido posible. Ganar minutos pronto es clave más allá de que sea en un partido amistoso u oficial”.

Con ellos ya son tres las incorporaciones y se suman a la de Nicolás Orsini (ex Lanús) y Marcelo Weigandt, que regresa al club luego de una temporada en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Mañana Briasco y Rolón podrán presentarse en el predio que la entidad tiene en Ezeiza y donde comenzará la pretemporada de forma oficial. Allí ya se entrenan el propio Orsini y Marcos Rojo, que solo se tomó un par de días de descanso y se puso a trabajar para llegar de la mejor forma física luego de las lesiones que lo tuvieron a mal traer.

