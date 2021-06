Nicolás Orsini fue presentado en Boca y recordó una anécdota relacionada al histórico mechón rubio de Palermo

Presentación de Nicolás Orsini en Boca

Boca comenzó a moverse fuerte en este mercado de pases. Después del regreso de Marcelo Weigandt, el lateral que estuvo a préstamos en Gimnasia, se hizo oficial la llegada de uno de los delanteros que el Xeneize buscó desde un principio: Nicolás Orsini, que viene de jugar en Lanús, firmó su nuevo contrato por los próximos tres años y se sumará al equipo que dirige Miguel Ángel Russo.

“Estoy muy feliz de estar acá siendo jugador de Boca. Tengo bien en claro que este deporte es un juego en equipo. Uno no puede ganar cosas importantes ni partidos jugando solo, así que vengo a aportar”, dijo el atacante de 26 años que fue presentado en las entrañas de la Bombonera en un acto que contó con la presencia del presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, y con la de Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol.

Como había adelantado Infobae, Boca le compró el 50% de la ficha al Granate en 1.750.000 dólares y selló un nuevo vínculo hasta junio del 2024. Si bien desde Lanús se fijaron desde un principio en dos futbolistas jóvenes del plantel xeneize como Gonzalo Maroni y Agustín Obando, ninguno de los dos formará parte de la operación de Orsini.

(Prensa Boca Juniors)

Pero más allá de la presentación, y del video que promocionó el Xeneize en el que se lo puede ver al delantero de 1.86 metros poniéndose la camiseta azul y oro en el Complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla, Orsini confirmó que cuando era adolescente se pintó el famoso mechón rubio que usó Martín Palermo en Boca y con el que comenzó a convertirse en el máximo goleador en la historia del club.

“Eso es una anécdota, que es real. Pero lejos de entrar en comparaciones con grandes jugadores que ha tenido esta institución, vengo a formar mi propio camino, admirando y respetando a la clase de ídolos que tiene esta institución”, dijo el futbolista que vistió las camisetas de Tiro Federal de Morteros, Atlético Rafaela, Sarmiento de Junín y pasó por el fútbol japonés, surcoreano, austríaco y paraguayo.

“No vengo para entrar en comparaciones con nadie, vengo a formar mi propia carrera. Ojalá el club me pueda potenciar a mí y yo brindarle, a través de eso, muchas alegrías al club”, agregó.

Además, Orsini aprovechó su primer día como futbolista xeneize para presentarse en sociedad y cortar sus características como jugador. “Soy un delantero muy potente, que suele apostar mucho a lo físico. Creo que le puedo brindar cosas interesantes al equipo y a medida que nos vayamos conociendo, si existe la posibilidad de ganarme un lugar entre los once, estará en la labor del técnico encontrarme la mejor posición y yo tratar de brindar mi máximo”.

*Orsini sobre la anécdota del mechón de Palermo en Boca

Por último, Orsini también reveló que habló con el DT Russo y que recibió una palabras de Juan Román Riquelme en su llegada al club. “Me brindó tranquilidad, pero no pudimos hablar mucho de fútbol. Estoy ansioso por empezar a entrenar para que me pueda conocer mejor y yo conocer al plantel”, confesó el futuro 9 de Boca sobre la charla con el entrenador.

“Puede pasar que me vaya bien o que me vaya mal, pero me siento preparado para enfrentar este desafío”, concluyó Orsini en un día que nunca olvidará.

Luego de la contratación del ex delantero de Lanús, ahora Riquelme y compañía apuntan a sumar a otro 9: Franco Di Santo, que arribó a principios de año a San Lorenzo, podría transformarse en nuevo jugador xeneize en las próximas horas.

