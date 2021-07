Tiene sólo un 20% de capacidad auditiva y marcó dos goles en su debut: la inspiradora historia de Gustavo Peralta

“Papá un día yo voy a jugar en esta cancha, y vos vas a estar ahí”.

Muchas veces la vida pone barreras que hacen creer que los sueños son imposibles de cumplir. Sin embargo, siempre hay personas valientes, luchadoras y hasta tercas que sortean cualquier tipo de obstáculo y cumplen con metas que parecían inalcanzables y cuyas historias sirven como fuente de inspiración para quienes aún se encuentran luchando por salir adelante. Una de estas historias es la de Gustavo Peralta.

El joven nacido en Asunción es fanático de Olimpia desde pequeño y desde que tiene memoria su sueño es convertirse en futbolista profesional para defender los colores del club de sus amores. Sin embargo, su condición hacía que corriera con desventaja con respecto al resto de los jóvenes que añoraban lo mismo. Es que de niño los médicos le diagnosticaron un problema auditivo que le impide oír con claridad lo que sucede a su alrededor.

“Tiene una discapacidad auditiva parcial, escucha un 20%, tiene buena lectura labial, hay que hablarle pausado y entiende”, explicó Hilario, su padre, en diálogo con Radio Versus de Paraguay.

Pese a esto, Gustavo, que hoy tiene 20 años, se las arregló para destacarse primero en el Futsal Infantil, luego en las divisiones inferiores de Nacional, más adelante tuvo un breve paso por el Palmeiras de Brasil, hasta llegar a la selección paraguaya sub 17. En plena pandemia, cuando el mundo se cerraba y la actividad se detenía, el sueño del joven delantero crecía porque fue fichado por Olimpia.

Gustavo Peralta lucha por ser tenido en cuenta en el equipo titular

“Nosotros somos de Asunción, de barrio Obrero, la cuna del salonismo. Soy Olimpista desde muy chico, y le llevaba conmigo a la cancha y así se hizo olimpista”, contó orgulloso su padre en la entrevista.

El poderoso club le abrió sus puertas primero para formar parte del equipo sub 18, en donde mostró tal nivel que de inmediato lo pasaron al sub 23. Pero el gran sueño lo cumplió este miércoles cuando recibió el llamado del cuerpo técnico del primer equipo que le informó que sería parte de un encuentro por la Copa Paraguay.

Puede que su audición no funcione al 100 por ciento, pero cuando un sentido falla los otros se agudizan y su olfato goleador fue clave en el Estadio Ka’arendy de Juan León Mallorquín, en donde marcó dos tantos en la goleada por 6-0 ante Deportivo Primavera.

“Estábamos una vez en la gradería sur de la cancha del Olimpia y me dijo ‘Papá un día yo voy a jugar en esta cancha, y vos vas a estar ahí’ es algo que me emociona mucho recordar”, comentó Hilario, quien agregó: “(Mi hijo) Es una persona que se cuida mucho, este era su sueño, estar en el plantel de Primera del Olimpia y luego ir creciendo, pero no esperábamos que su debut fuera tan bueno”.

Su entrenador, el ex futbolista uruguayo Sergio Orteman, destacó en conferencia de prensa al punta: “Tiene un mapa en la cabeza cuando le llega la pelota. Lo vemos día a día. Tratamos de comunicarnos de una manera diferente, pero cuando rueda la pelota sabe lo que tiene que hacer”. Además, reconoció que en las prácticas a veces tiene complicaciones para darle órdenes al jugador, pero siempre se las arregla: “En la vorágine del entrenamiento a veces quizás no podemos comunicarnos del todo, pero luego nos comunicamos más pausado con él, para que le puedan llegar también las directrices y de esa forma haga lo que hizo hoy o incluso mejor”.

Gustavo Peralta, de niño, alentando a Olimpia

Pero esto no se acaba aquí. Porque Gustavo Peralta desoyó a quienes le aconsejaron cambiar su camino, a quienes le dijeron que el fútbol era un sueño imposible, a quienes intentaron desalentarlo. Gustavo Peralta siguió y llegó hasta acá, en su debut marcó dos goles y no planea detenerse.

El delantero que se destaca como mediapunta, pero también como enganche, tiene como objetivo triunfar en Olimpia, poder ser campeón, tener una revancha en el Palmeiras de Brasil y por qué no, jugar en el Atlético de Madrid, el conjunto europeo con el que más se identifica. Esto no es casual, ya que el Colchonero, sobre todo desde la llegada de Diego pablo Simeone, se destaca por la constante lucha, la garra y la pasión para enfrentar a rivales que parecen imposibles de vencer y conquistar trofeos que se suponen inalcanzables para los no tan poderosos del Viejo Continente.

El inspirador caso de Peralta es una rareza dentro del fútbol, un deporte que se patea con los pies y se juega con la cabeza, según señalan los expertos. Pero esta no es la primera vez que alguien con problemas de audición llega tan lejos.

En la Argentina es famoso el caso de Carlos de Marta, quien murió en 2015 pero supo defender con hidalguía los colores de Estudiantes de La Plata, Temperley y Huracán, entre otros, durante la década del 70. El ex mediocampista es recordado por un episodio en el que se fue expulsado por insultar al árbitro, cuando por ese entonces el público y la prensa creían que también era mudo. Otro ejemplo es el del español Óscar Rodríguez López, máximo goleador de la historia del Racing de Santander, quien se destacó entre las décadas de 1920 y 1930.

Solo el destino dirá qué ocurrirá con el paraguayo Peralta, quien ya se ha convertido en un héroe para muchos y que pese a todo sigue escribiendo su propia historia e inspirando a su club, a su país y a millones de personas.

SEGUIR LEYENDO: