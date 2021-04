La reacción de Cristiano Ronaldo en la barrera en el gol del Parma que provocó burlas en Italia

El gol de tiro libre del Parma

Juventus venció 3 a 1 al Parma este miércoles en el Allianz Stadium en búsqueda de remontar su puntuación liguera tras sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior ante Atalanta. Pese al triunfo, varios usuarios en las redes sociales señalaron a Cristiano Ronaldo por un gesto en el gol que puso parcialmente en ventaja al conjunto visitante.

Iban 25 minutos de partido cuando el Parma se encontró con un tiro libre cerca de la medialuna del área. Una situación ideal para abrir el tanteador con la pegada de Gastón Brugman, quien acomodó el esférico ante la barrera formada por cuatro hombres de pie, más un quinto que se acostó en el césped como suele hacerse en el último tiempo para evitar un remate bajo. Uno de los integrantes de la barrera es Cristiano Ronaldo, quien por su altura suele ubicarse en este tipo de defensas, para complicar la ejecución rival.

El artillero portugués fue centro de burlas y críticas porque cuando el uruguayo pateó la pelota, levantó su pierna derecha para cubrirse, se tapó la cara y agachó la cabeza. Es decir, hizo todo lo que no hay que hacer. Porque mientras sus compañeros saltaron para bloquear el remate él se encogió. Incluso, el balón terminó pasando por encima del ex jugador del Real Madrid, aunque a juzgar por las imágenes, su salto no hubiese impedido que se termine colando contra un palo para alegría del Parma, que encontró en esa acción el 1 a 0.

Juventus 3-1 Parma

“Cristiano Ronaldo lo ha vuelto a hacer: se esconde en la barrera y el Parma marca de falta”, tituló el sitio Informazione. Incluso el técnico Andrea Pirlo fue consultado sobre el tema en la conferencia de prensa posterior al duelo y declaró: “Ganamos el partido. Son cosas que pasan. Hablemos de otra cosa”. Mientras que en las redes muchos usuarios se mofaron por la reacción del delantero de 36 años.

Es que algo similar ya había sucedido en la eliminación de la Juventus ante el Porto en los octavos de final de la Champions League. CR7 recibió duras críticas de referentes del fútbol luego del partido que la Vecchia Signora venció por 3 a 2 al conjunto portugués, pero que por 1 a 0 en la ida y los goles de visitante en la vuelta, los lusos consiguieron el pase a la siguiente instancia.

Algunos fueron lapidario como el entrenador italiano Fabio Capello, quien puntualizó en el gol de tiro libre del lusitano Sergio Oliveira, donde Cristiano, que estaba en la barrera, saltó y se dio vuelta. “Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, sentenció.

No obstante, este miércoles la Juventus reaccionó e igualó la contienda gracias a un gol de Álex Sandro en el minuto 43. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del conjunto local, que cambió las tornas en el marcador logrando el 2-1 por medio de un nuevo tanto del brasileño, que logró de este modo un doblete justo antes del pitido final, por lo que la primera mitad terminó con el resultado de 2-1. En el complemento la suerte llegó para el equipo blanquinegro, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con un gol de Matthijs De Ligt a los 68 minutos, para sellar el 3-1 final.

Tras ganar el encuentro, Juventus se ubicó con 65 puntos, en plaza de acceso a Champions League, en el tercer puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el partido, mientras que Parma se situó en la decimonovena colocación con 20 puntos, en puesto de descenso. El próximo compromiso de la Serie A para el último campeón es contra Fiorentina, mientras que Parma se enfrentará a Crotone. El Inter, líder del certamen, empató frente al Spezia.

Con información de agencias