“Es un error imperdonable, no tiene excusas”: la crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo por su posición en el gol de la clasificación del Porto

Cristiano Ronaldo observa tras el segundo gol del Porto, en la eliminación de la Juventus de la Liga de Campeones, en el Allianz Stadium, Turín, Italia (REUTERS/Massimo Pinca).

Siendo un ganador nato y un deportista que vive las 24 horas para su profesión era de esperarse que Cristiano Ronaldo sea el apuntado en la eliminación de la Juventus ante el Porto en los octavos de final de la Champions League. CR7 recibió duras críticas de referentes del fútbol luego del partido que la Vecchia Signora venció por 3 a 2 al conjunto portugués, pero que por 1 a 0 en la ida y los goles de visitante en la vuelta, los lusos consiguieron el pase a la siguiente instancia.

Algunos fueron lapidario como el entrenador italiano Fabio Capello, quien puntualizó en el gol de tiro libre del lusitano Sergio Oliveira, donde Cristiano, que estaba en la barrera, saltó y se dio vuelta. “Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, sentenció Capello.

Pero CR7 no fue el único al que el DT le puso el ojo: “El primer gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo... Ciertos goles no se pueden encajar. El penal de esta noche es otro regalo. Demiral (Merih) estuvo demasiado ingenuo, fue un error gravísimo”.

Juventus - Porto

Su compatriota, el ex mediocampista Alessandro Del Piero, criticó la labor del ex madridista, pero no le echó toda la culpa del fracaso bianconero: “Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Sin embargo, no puede ser únicamente culpa suya. La Juve jugó más de una hora 11 contra 10”.

Los dos goles de la Juve fueron de Federico Chiesa (hijo del ex atacante Enrico Chiesa). Eso potenció el panorama contra Cristiano, que se consagró en cinco oportunidades. Además, porque el artillero lusitano está acostumbrado a llegar a las instancias finales de esta competición. No obstante, Chiesa, Cristiano y otros jugadores de la Juve se rindieron ante la notable actuación del arquero argentino Agustín Marchesín.

Sin embargo, desde la llegada de Cristiano al Calcio las cosas no tuvieron el desenlace esperado en la Champions. Desde su salida del Real Madrid y su incorporación a la Juventus en 2018, el mejor resultado de CR7 en la Copa de Europa fue alcanzar la instancia de cuartos de final en su primera campaña turinesa, cuando cayó contra el Ajax.

Atajadas de Marchesín contra Juventus

En las siguientes dos ediciones no pudo avanzar más allá de los octavos de final. En su segunda temporada, su equipo fue eliminado por el Lyon (2019/2020) y el Porto lo dejó afuera en la presente edición. Y algo llamativo para el máximo goleador en la historia de la Champions League, es que no marcó en una eliminatoria europea (instancia de mano a mano) por primera vez en los últimos quince años.

Con todos sus pergaminos y estando en un club que es un gigante de Europa y del mundo, esta nueva eliminación puede calificarse de fracaso. El panorama es más delicado ya que en las dos primeras veces con el conjunto de Turín tuvo el aliciente de la coronación en la Serie A. En este caso, su equipo está lejos de la pelea por el Scudetto, ya que el campeonato se lo disputan Inter (62 puntos) y Milan (56) y la Juventus (52) completa el podio parcial a falta de doce fechas.

Otra vez Cristiano y compañía se quedaron con las manos vacías en la Liga de Campeones de Europa y repetir el consuelo de las dos campañas anteriores donde fueron campeones nacionales, hoy parece un objetivo muy difícil de alcanzar.

En este contexto, la final de la Copa Italia pasó a ser el evento más importante de Cristiano y la Juventus en el presente ejercicio. El próximo 19 de mayo jugará por el trofeo ante el Atalanta, en lo que será la única chance del equipo de Turín de ganar algo en esta temporada.

