La confesión del antecesor de Florentino Pérez: “Con tal de fichar a Messi para el Real Madrid hubiera ido a Roma para pedirle ayuda al Papa”

Messi durante sus inicios como profesional en el Barcelona (Shutterstock)

La historia de Lionel Messi por el Barcelona es harta conocida. Su partida de Newell’s, su prueba en River antes de viajar a España, los largos meses de espera por su habilitación y el contrato firmado en una servilleta de papel. Lo que nunca había salido a la luz hasta ahora es el lamento de quien fuera directivo del Real Madrid a principios del 2000, época en la que el argentino desembarcó en suelo catalán.

Ramón Calderón, integrante de la comisión directiva presidida por Florentino Pérez y presidente de la institución desde 2006 hasta 2009, habló con Súper Deportivo Radio Villa Trinidad y manifestó: “Lo que me hubieran pedido lo hubiera hecho para tener a Messi en el Real Madrid. Hubiera ido ida y vuelta caminando a Roma para pedirle al Papa que me ayude. Hasta eso hubiese hecho para que Messi esté con nosotros”. Con el correr de los años, Messi se convirtió en enemigo íntimo (hablando en términos futbolísticos) de los de la Casablanca.

El ex mandatario de la entidad capitalina lamentó: “Era algo imposible porque ya estaba involucrado en el Barcelona. Por eso fiché a Cristiano Ronaldo, fue mi interés y obsesión, porque era el otro jugador del momento. Tuvimos la suerte de contratarlo y que nos vaya muy bien. Tuvimos la suerte de tenerlos a los dos en nuestro fútbol. Se han hecho mejores uno a otro”.

Ramón Calderón y una foto con el actor norteamericano Sylvester Stallone en el Santiago Bernabéu (EFE)

Por otra parte, Calderón le apuntó a Florentino Pérez por su actitud complaciente para los organizadores de la Superliga europea de clubes que al parecer no se llevará a cabo: “Es una puñalada por la espalda al fútbol. Es una locura que se hizo sin pensar. Cuando lo escuchaba a Florentino creía que se trataba de una broma de mal gusto. Sería un acto de dignidad, que después de este fracaso renunciara. Se convirtió, sin derecho de serlo, en el dueño del fútbol y del Real Madrid”. Y arremetió: “Florentino secuestró al Madrid, desde su llegada no ha habido elecciones. Se considera el dueño”.

Centrándose nuevamente en la competición que causó un levantamiento por parte de los hinchas y hasta propios futbolistas de los clubes involucrados en señal de protesta, ahondó: “Más que Superliga es la mini Liga, porque duró dos días, parece haber muerto a los días de haber nacido. No va a prosperar. Yo me alegro mucho como hombre de fútbol que esto no prospere, porque este invento es una puñalada por la espalda al fútbol. Una locura que se hizo sin pensar, de manera insensata y con alevosía”.

