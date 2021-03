Cuándo volverá Cardona, por qué jugaron Rojo y Zambrano y no Licha López y el buen momento de Zárate: 9 frases de Russo

Miguel Ángel Russo se mostró disconforme por “las muchas interrupciones” que tuvo el empate entre Boca e Independiente por la Copa de la Liga Profesional. “Creo que el partido fue muy cortado, muy friccionado. Tuvimos momentos buenos, pero un error nuestro provocó el gol de ellos”, dijo el entrenador de Boca en conferencia de prensa una vez finalizado el clásico. “Después, el rival se defendió bien, pero el juego se cortó mucho y es difícil. Hubo muchas amarillas y un solo foul fuerte”, agregó.

Ante la consulta por el rendimiento de Mauro Zárate, que ingresó en el segundo tiempo por Gonzalo Maroni, y volvió a ser clave para el gol del Xenezie, sostuvo: “Está siempre en consideración. Tiene que seguir así”.

Volviendo al análisis del partido, apuntó: “Un error nuestro provocó el gol de ellos. Arrancamos mejor, en el segundo tiempo tuvimos más juego, más volumen y logramos el empate. Pudimos llevarnos el triunfo pero son cosas del juego, es difícil hacer una evaluación con tantas amarillas y tantos cortes del juego del árbitro. Después del gol todos los rivales se protegen bien y el gasto lo tenemos que hacer nosotros. Por momentos somos claros y en otros, no”.

Al margen de que pudo haberlo ganado sobre la hora, si no fallaba su penal Sebastián Villa, Russo dijo que la actuación “fue positiva”. Y aclaró: “Tenemos que seguir manteniendo el sistema, la forma y el orden con la pelota. Se hizo partido muy cortado, nos costó entrar en ritmo, pero el segundo tiempo fue todo nuestro. Hay que seguir así”.

Tras la conferencia de prensa, el entrenador dialogó con El Show de Boca, por Radio Splendid, y contó que los cambios en el complemento fueron porque sus futbolistas tenían amarillas. En este punto, volvió a ser crítico de la actuación de Loustau: “Te amonestaba enseguida, tuvimos un árbitro que sacó muchas amarillas”.

En relación a la vuelta de Edwin Cardona, quien se recupera de un desgarro, dijo: “No pienso arriesgarlo, para nada. Cuando toque estará”. Mientras que tampoco lo preocupa que Boca esté fuera de la zona de clasificación a la siguiente fase, agregó: “No me preocupa, Boca tiene que mantener y encontrar el nivel futbolístico. Los resultados... Boca no pierde. Hay que tranquilizarse y elevar algunos niveles”.

Para terminar, Russo fue consultado sobre la defensa que integraron Rojo, Izquierdoz y Zambrano, y por qué no jugó Lisandro López. “Con Rojo tengo pierna izquierda y eso es importantísimo”. De este modo, el DT remarcó que considera que el peruano está por encima de Licha.

Boca vuelve a los entrenamientos el martes próximo (este lunes el plantel tiene libre), desde las 9, en el predio de Ezeiza, para preparar el partido del próximo sábado ante Defensa y Justicia de local, desde las 18.30, por la octava fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

