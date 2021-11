Mauricio Pochettino habló por primera vez sobre el interés del Manchester United

Mauricio Pochettino tiene contrato con el PSG hasta junio de 2023 (Reuters)

Este martes Mauricio Pochettino protagonizó una conferencia de prensa previa al encuentro del miércoles del París Saint-Germain (PSG) ante el Manchester City por la quinta jornada del Grupo A de la Champions League. Más allá de las consultas sobre el gran duelo que ambos con conjuntos protagonizarán en Inglaterra, el entrenador fue tuvo que responder sobre el interés que existe del United por sus servicios.

Es que el fin de semana la prensa inglesa adelantó que los Diablos Rojos irían por él después de haber despedido a Ole Gunnar Solskjaer. La información dada por varios tabloides señalaba además que el técnico argentino estaba dispuesto a aceptar la oferta para marcharse de París y asumir en el conjunto de la Premier League, motivo por el cual la noticia hizo eco en todo el mundo.

En este contexto, Pochettino tuvo que responder este martes ante la prensa: “Estoy feliz en París. Conozco bien la ciudad tanto como jugador y como entrenador, siempre he vivido este tipo de situaciones. Las cosas pasan y no es mi responsabilidad. Lo que voy a decir si me preguntas es que soy feliz en París”. Con esto, el ex técnico del Tottenham no desmintió las versiones que circularon pero parece haber despejado las dudas sobre su futuro.

Tanto el Daily Mail y The Mirror publicaron el domingo que el técnico del PSG estaba “listo” para aceptar la oferta del United y renunciar a su cargo actual. La razón que ambos esgrimieron es que el rosarino “no está feliz” en Francia y que está “frustrado” por no poder desarrollar el juego que se esperaba de un equipo que cuenta con estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. A su vez, extraña la Premier League y a su familia, la cual sigue viviendo en Londres.

Lo cierto es que Pochettino tiene contrato vigente con el PSG hasta junio de 2023, por lo que su salida no sería sencilla. Mientras tanto, la prensa británica insiste en que en este momento él es la prioridad número uno en Old Trafford, que no descartaría esperar hasta fin de año para buscar convencerlo de cambiar de equipo.

Pochettino tiene la misión de lograr que Messi brille en el PSG (Reuters)

Este miércoles el PSG tendrá un compromiso de alto riesgo cuando visite al Manchester City, líder de la zona A de la Champions League. En el duelo anterior, el elenco galo se impuso 2-0, por lo que Pep Guardiola fue cauto en la previa y destacó que no hay plan para detener a Lionel Messi: “Es tan difícil limitar su influencia... Cuando tiene el balón, a veces ni él mismo sabe lo que va a hacer. Yo no puedo decir a los jugadores lo que va a hacer. Eso puede pasar también con Mbappé, Neymar o Di María”.

El técnico catalán también se refirió a su homólogo del PSG: “Los entrenadores progresan cada temporada. Estoy convencido de que es un excelente entrenador. Se puede llegar a ser un entrenador top sin ganar un título”. Es que ambos se conocen bien e incluso en la Champions 2018 el City conducido por el español sucumbió en semifinales ante el Tottenham que dirigía el argentino: “Los que conquistan los títulos tienen la oportunidad de estar en los mejores clubes. No es lo mismo enfrentarse al Tottenham de Pochettino o al PSG de Pochettino. Los países, los jugadores, los estados de forma son diferentes. Incluso de un año a otro, el mismo equipo con el mismo entrenador puede ser muy diferente”.

SEGUIR LEYENDO: