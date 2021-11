Sorpresa: en Inglaterra aseguran que Pochettino “está listo” para irse del PSG y asumir en el Manchester United

Mauricio Pochettino tiene contrato hasta junio de 2023 con el PSG (Reuters)

Después de la derrota 4-1 ante el Watfrod del sábado, el Manchester United anunció que el ciclo de Ole Gunnar Solskjaer al frente del primer equipo había culminado. De inmediato, los directivos del gigante inglés activaron los motores para encontrar a su reemplazante lo más rápido posible y en apenas unas horas el nombre que más fuerte suena en Old Trafford es nada menos que el de Mauricio Pochettino.

El entrenador argentino, con contrato vigente en el París Saint-Germain (PSG) dejó una gran impresión en la Premier League luego de sus pasos por el Southampton y el Tottenham. En este último estuvo cinco años y allí hizo crecer a jugadores que hoy son figuras como Harry Kane, Dele Alli, Harry Winks, Heung-min Son y Kieran Trippier, entre otros.

Por eso, su apellido fue uno de los primeros en la lista de posibles sucesores de Solsckjaer, entre los que también están Zinedine Zidane y Brendan Rodgers. Pero lo sorprendente es que por estas horas el Daily Mail y The Mirror sostienen que el técnico del PSG “está listo” para aceptar la oferta y renunciar a su cargo actual.

La razón que ambos esgrimen es que Pochettino “no está feliz” en Francia y que está “frustrado” por no poder desarrollar el juego que se esperaba de un equipo que cuenta con estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. A su vez, extraña la Premier League y a su familia, la cual sigue viviendo en Londres.

La portada de este lunes del diario Mirror sostiene que el Manchester United va por Pochettino (Mirror Sport)

Aunque, aún no han habido contactos oficiales, el rosarino de 49 años deberá viajar a Manchester esta semana, para su compromiso ante el City por la Champions League. Mientras tanto, la prensa británica insiste en que en este momento él es la prioridad número uno para la directiva del United, que no descartaría esperar hasta fin de año para buscar convencerlo de cambiar de equipo.

Lo cierto es que Pochettino tiene contrato vigente con el PSG hasta junio de 2023 por lo que su salida no sería sencilla. Además, de concretarse este traspaso, dejaría de dirigir a Lionel Messi para entrenar a Cristiano Ronaldo, algo muy curioso si se tiene en cuenta la rivalidad que rxiste entre ambos futbolistas.

Por su parte el Manchester United, que hace algunos años también se había interesado por sus servicios, anunció que las riendas del primer equipo las ha tomado Michael Carrick de manera interina. Ole Gunnar Solskjaer dio una entrevista a los medios internos de su ex club para despedirse de los fanáticos: “Este club significa todo para mí y juntos somos un buen partido, pero desafortunadamente no pude obtener los resultados que necesitábamos y es hora de que me haga a un lado”. El noruego había asumido el cargo de manera interina en diciembre de 2018, pero su gran arranque le permitió reafirmarse en el puesto que tenía hasta ayer.

Mientras todo esto sucede, Zinedinde Zidane, ganador de tres Champions League consecutivas con el Real Madrid sigue aguardando desde afuera. Su nombre ya ha sido vinculado al PSG, al Manchester United y a la selección francesa. Aunque por el momento, el galo sigue en su hogar a la espera de una oferta que lo tiente para regresar al ruedo.

