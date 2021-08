El día que Cristiano Ronaldo aseguró que nunca jugaría en el Manchester City: “No se trata de dinero, se trata de pasión”

Ronaldo tiene contrato con la Juventus hasta junio de 2022 (Reuters)

En los próximos días podría anunciarse a Cristiano Ronaldo como nuevo refuerzo del Manchester City, lo que ha generado revuelo en Inglaterra debido a que el portugués está identificado con el United. A la espera de novedades sobre este traspaso que debe concretarse antes del 1 de septiembre, cuando cerrará el mercado de pases, se han viralizado viejas declaraciones que ponen en aprieto al portugués.

El delantero de 36 años se convirtió en una estrella del fútbol mundial durante su paso por los Reds Devils, a donde llegó en 2003 siendo una joven promesa y se marchó en 2009, con 10 títulos encima, uno de ellos la Champions League, y un Balón de Oro. Por ese motivo su posible llegada al City ha provocado controversia entre los británicos que han recordado dos momentos en el que el propio artillero descartaba un posible fichaje para el cuadro ciudadano.

Es que en 2009, cuando ya se sabía que a final de temporada se marcharía del United, Cristiano fue consultado sobre si aceptaría jugar para el equipo rival: “Nunca. El City tiene muchos buenos jugadores y podría ser un problema para el United, el Arsenal y el Chelsea. Pero eso no me interesa. Solo me interesa jugar en el Real Madrid y en equipos como el Barcelona y el Valencia”.

Meses después se anunció su llegada al conjunto blanco, en el que se convirtió en un referente y se consagró como el máximo goleador histórico de la institución, antes de irse en 2018 a la Juventus, enfrentado con la dirigencia de Florentino Pérez. Antes, en 2015, se le volvió a consultar sobre si se pondría la casaca celeste: “¿Crees que el dinero me va a hacer cambiar de opinión a los 30 años? No lo creo, no creo que esto sea un problema. Si hablas del dinero que podría ir a Qatar, probablemente tendrían más dinero que Manchester City. Pero no se trata de dinero, se trata de pasión”.

Cristiano Ronaldo se convirtió en un símbolo del Manchester United (Reuters)

Su sentencia de aquel entonces lo ha puesto en jaque por estas horas en las que se habla de que su arribo al equipo que conduce Pep Guardiola es inminente. Su ex compañero, Wayne Rooney se refirió al asunto esta semana y dejó la puerta abierta: “Tengo mis dudas. Cristiano tiene un gran legado en el United. No creo que se vaya a mudar al Manchester City. Por supuesto que en el fútbol nunca se sabe”.

A tal punto ha llegado el revuelo que este mismo jueves en conferencia de prensa Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United, fue consultado sobre si un futbolista puede vestir ambas camisetas: “La lealtad es uno de los valores que realmente valoro mucho. No esperaría que ningún jugador que haya jugado en un club durante 10 años quiera ir a sus rivales locales. No es para mí. Sé que somos profesionales, pero cuando juegas para Manchester United no vas al City. Hemos tenido ejemplos de eso y realmente no estoy de acuerdo con eso. No daré nombres, pero todos saben a quién me refiero. Ya he dicho suficiente”.

El más recordado de los últimos tiempos es el argentino Carlos Tevez, quien cruzó de vereda en 2009, aunque también se destacan el legendario arquero Peter Schmeichel, el ex delantero Andy Cole y el ya retirado Owen Hargreaves. Sin dudas, el más simbólico es el escocés Denis Law, quien conformó una de las mejores delanteras del United junto a Bobby Charlton y George Best, conocida como La Santísima Trinidad, con la que el club ganó la Copa de Europa en 1968, pero más tarde se unió al City. Con la camiseta celeste, marcó el gol en el derby que decretó el descenso del United en 1973.

SEGUIR LEYENDO: