Las dos ofertas que rechazó Kylian Mbappé para renovar su contrato con el PSG

El PSG ha ofrecido una extensión de contrato a Kylian Mbappé pero el jugador quiere irse al Real Madrid (Foto: EFE)

A poco menos de una semana para el cierre del mercado de pases en Europa, todavía no está todo dicho. Todavía puede caer alguna bomba de último momento. Uno de los futbolistas que tiene en vilo al mundo es Kylian Mbappé quien está siendo seducido por el Real Madrid pero no tiene nada fácil su salida del Paris Saint Germain. El equipo parisino busca retenerlo y ampliar su contrato.

“Hicimos una oferta a Kylian hace dos meses al mismo nivel que los mejores jugadores del equipo“, manifestó el brasileño Leonardo, el director deportivo del PSG, quien además acusó al Real Madrid de actuar de manera ilegal en las negociaciones para fichar al atacante de 22 años que ya es campeón del mundo con Francia.

Según la información de L’Equipe, en el Parque de los Príncipes le han ofrecido Mbappé una extensión de contrato hasta el 2026 con un sueldo anual neto de 25 millones de euros (USD 29,3 millones). A modo de comparación, Neymar extendió hace poco su vínculo hasta 2025 y gana alrededor de 30 millones de euros netos al año.

Kylian Mbappé todavía no ha prolongado su contrato con el París Saint Germain (Foto: REUTERS)

El citado medio explica que se trata de un gran oferta para un jugador francés, ya que no se benefician del “bono de expatriación”. El sistema fiscal permite que el 30% de los ingresos se eliminen de impuestos para aquellos que vienen a Francia después de al menos cinco años en el extranjero.

Pero al parecer esto no convence del todo a un Kylian Mbappé cuyo vínculo se termina en junio de 2022 y percibe actualmente alrededor de 19 millones de euros (USD 22 millones) netos al año. No tanto por el dinero, sino porque considera que la duración del contrato es demasiado larga, lo que condiciona su futuro.

L’Equipe afirma que hace unos días el Paris Saint Germain volvió a la carga con una propuesta por dos años más, es decir, hasta 2024. Sin embargo, todavía no ha conseguido que el delantero estampe su firma y su futuro es una incógnita. Puede salir este mismo mercado o incluso irse como jugador libre el año que viene.

Mbappé puede ser vendido en este mismo mercado o incluso irse como jugador libre el año que viene (Foto: REUTERS)

Todo indicaba que Kylian Mbappé iba a jugar esta temporada con Lionel Messi y Neymar pero su deseo de no extender su contrato se ha fortalecido ante la embestida del Real Madrid por ficharlo ahora mismo. Según la prensa europea, el club blanco ofreció 160 millones de euros para quedárselo antes que cierre la ventana de transferencias pero el PSG, que corre el riesgo de no embolsar un solo centavo el próximo año, no quiere dejarlo ir por menos de 200 millones.

