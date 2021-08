Keylor Navas reveló detalles de cómo se comporta Lionel Messi en las prácticas del PSG

El arquero costarricense del PSG, Keylor Navas (EFE)

Lionel Messi aún no ha debutado en el París Saint-Germain (PSG) pero su mera presencia ya ha revolucionado Francia. No solo los fanáticos del club son los que ven con entusiasmo su fichaje, sino también sus propios compañeros, quienes en apenas semanas ya empiezan a notar lo que es jugar junto a uno de los mejores futbolistas del planeta.

Quien habló esta semana sobre eso fue Keylor Navas, arquero que llegó al conjunto galo en 2019, y es una de las estrellas del equipo. El costarricense conoce bien a La Pulga por haberlo enfrentado durante varias temporadas en el Real Madrid, pero ahora está feliz de ubicarse del otro lado para dejar de padecerlo y empezar a festejarlo. En diálogo con Radio Columbia reveló cómo en los pocos días de trabajo, el número 30 ya se ha ganado el cariño del grupo.

“Leo es una gran persona. Lo conocía de las veces que habíamos jugado en contra pero ahora que compartimos tiempo es super bonito porque veo que es alguien humilde, sencillo y trabajador. Tiene un don que Dios le dio diferente a todos los demás, pero en los entrenamientos trabaja mucho y eso nos motiva muchísimo”, comentó el futbolista de 34 años. Sus declaraciones condicen con lo que se ha visto en las últimas prácticas. Sin ir más lejos, este jueves Messi llegó dos horas antes de la hora pactada, por lo que su compromiso es total con su nuevo elenco.

Lionel Messi le ha marcado siete goles a Keylor Navas en su carrera (AFP)

Navas, quien ha recibido siete goles de Messi, la mayoría en duelos entre Barcelona y Real Madrid, se ha reencontrado también con un ex compañero, Sergio Ramos: “Es bonito compartir vestuario de nuevo con él porque en Madrid hicimos una gran amistad tanto nosotros como nuestras familias. Él nos va a ayudar muchísimo en el equipo y en la vida externa al fútbol es bueno porque tener gente buena alrededor ayudar muchísimo”.

Pese a la gran cantidad de nombres propios que se sumaron al PSG en este mercado de pases, el arquero fue cauteloso a la hora de plantearse metas: “Tener grandes jugadores no te asegura la victoria, hay que trabajar unidos para ganar los títulos que queremos ganar. Eso sí, tener tantos grandes jugadores nos motiva muchísimo”.

Entre tanto refuerzo de jerarquía el cuadro francés a sumado nada menos que a Gianluigi DonnaruMma, quien fichó como agente libre tras su paso por el Milan después de haber sido elegido como el mejor futbolista de la Eurocopa. “He venido a París a jugar”, declaró el italiano tras firmar su contrato. “El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta”, insistió.

Sobre este punto, Navas evitó la discordia: “La gente cree que no tengo competencia. Siempre hay otro portero que quiere jugar y siempre va a ser así. Lo único que siempre pido es que me dejen competir. Me siento bien y me estoy esforzando muchísimo, trabajando día a día. Todos queremos jugar todos los partidos y yo no soy una excepción. Nunca me han regalado nada y sólo quiero competir para sacar el 100% de nosotros”.

Gianluigi Donnarumma peleará el puesto junto a Keylor Navas (Reuters)

El PSG, que cuenta entre sus filas también con Neymar, Marco Verratti, Kylian Mbappé y Ángel Di María, entre varias estrellas, se medirá este domingo ante el Reims en condición de visitante en lo que podría ser el debut de Lionel Messi. El argentino, que firmó un vínculo por dos años, que podría extenderse por uno más, aún no ha sido convocado porque el cuerpo técnico ha priorizado que esté físicamente en su mejor nivel, después de unas largas vacaciones.

Su último partido oficial fue con la selección argentina, el 10 de julio en el Maracaná en la final de la Copa América contra Brasil que coronó al combinado de Lionel Scaloni. Después, el delantero inició un descanso junto a su familia de casi un mes, por lo que la puesta a punto es vital para su rendimiento futuro.

