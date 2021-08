Un jugador de la Selección dio detalles de la arenga de Messi antes de la final de la Copa América: “A muchos se le caían las lágrimas”

Los festejos del equipo argentino tras el título de la Copa América. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

La selección argentino terminó con una sequía de 28 años sin títulos en el mítico estadio Maracaná. En la final contra Brasil se vivió un momento de tensión y entusiasmo que el lateral Nahuel Molina, reveló en diálogo con el programa radial Cómo te va, conducido por Marcelo Benedetto en las tardes de Radio Colonia. “Estábamos muy emocionados en la arenga de Messi, a muchos se les caían las lágrimas. Queríamos salir a comernos la cancha”, recordó el ex defensor de Boca en la nutrida conversación telefónica.

“Una arenga antes de un partido, decir las palabras justas en ese momento, no es para cualquiera. Cuando empezó a hablar Messi antes del partido estábamos todos con ganas de salir y comernos la cancha. Eso es lo que representa Messi como luchador y ganador dentro de la cancha. Fue muy emotivo”, analizó.

Además, el hombre que se afianzó en el sector derecho de la última línea albiceleste aseguró que “Messi es un genio”. “Cuando jugás con él, uno trata de dar una solución yendo al espacio o tratar de llegar por sorpresa. Y cuando él tiene la pelota en los pies se frena el mundo”, argumentó. “Fue un sueño jugar la Copa América, y todo lo que pasó en mi primera convocatoria. Lo disfruté muchísimo y al ser tan reciente están todos los sentimientos a flor de piel”, continuó.

Además el cordobés subrayó que “Leo se lo merecía más que nadie, porque tuvo la mala suerte anteriormente de estar tan cerca y no poder lograrlo. Esta vez se dio. Todos queríamos que sea campeón, Messi, al igual que el Fideo, el Kun y Ota”, agregó en referencia a los históricos de la vieja guardia. En sus conceptos sobre cuáles fueron las claves del éxito, Molina dijo que “el equipo tiraba todo para el mismo lado”. “Lo grupal fue clave para llegar a cada partido en las mejores condiciones. Las victorias te dan confianza y creo que el equipo hizo un muy buen campeonato y fue meritorio el título”, sostuvo.

Nahuel Molina durante el partido ante Ecuador en los cuartos de final de la Copa América. Foto: REUTERS/Diego Vara

“La clave fue que estábamos todos con un mismo objetivo, con las mismas ganas de pelear con el objetivo que teníamos en común. Después la competencia individual era sana y muy fuerte entre todos”, deslizó el lateral. Y también insistió sobre su admiración al mejor jugador del mundo: “Yo crecí en la mejor época del Barcelona. Tener a Messi todos los días cerca, compartir una charla o un mate, es algo inexplicable. Nos representa a todos, todos los días. Es algo muy lindo tener la oportunidad de jugar con él”.

Finalmente, el ex Boca también se refirió a la última escena cuando se concretó la victoria gracias al gol de Di María y todos fueron a celebrar el campeonato con el capitán: “Cuando lo abrazamos a Messi se dio porque todos queríamos que tenga esa posibilidad de ganar con la camiseta de la Selección. El abrazo se dio así en el momento”.

Además, le jugador que comenzará una nueva etapa el próximo fin de semana reconoció los consejos que le dio el entrenador por la posición natural que ocupaba el estratega albiceleste en sus días como futbolista. “Scaloni me marcó que esté mas atento en la marca, porque en Italia jugaba con otro esquema, entonces estuvimos corrigiendo mucho los movimientos en la línea de 4 de Argentina. A la hora de ir al ataque me dio la confianza para que pase. Estoy muy contento por la confianza que me dio él y todo su cuerpo técnico”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO