La sentida carta de despedida de Wanchope Ábila tras su salida de Boca: el guiño a Carlitos Tevez

El delantero continuará su carrera en la Major League Soccer





La realidad de Ramón Wanchope Ábila está alejada de sus días en Boca. El delantero fue cedido al Minnesota United, con una opción de compra tasada en aproximadamente 4 millones de dólares. En el país del norte vuelve a compartir vestuario con Emanuel Reynoso, pero la operación que lo llevó a la MLS dejó un sinsabor en el ex Huracán.

Durante su presentación en la franquicia de Estados Unidos, el goleador sorprendió con sus declaraciones referidas a su despedida del Xeneize. “No era mi intención salir de Boca. Tuve otras opciones, pero no eran las que más me gustaban o seducían. Ahora estoy muy tranquilo acá, pero con el tiempo se sabrán las cosas y saldrán a la luz”, reveló el cordobés. Y continuó: “Creo que no hay apuro por eso. Ser el 9 de Boca es lo mejor del mundo. Es la mejor sensación y la mejor experiencia que puede tener un jugador de fútbol. A mí no me molestaba esa presión, me encantaba y la he disfrutado muchísimo. Fue un privilegio y ahora espero que todo lo que he aprendido lo pueda depositar al servicio del equipo”.

En este sentido, en las últimas horas el delantero se expresó en su cuenta oficial de Instagram y le dedicó un sentido mensaje a todo el pueblo xeneize. “Hoy me toca escribir estas palabras para decirles hasta pronto. Para simplemente decirle ¡gracias a todo el mundo Boca! Fui afortunado en esta hermosa profesión de haber cumplido mi máximo sueño, que era jugar con esta camiseta, y encima con mi máximo ídolo: Carlos Tevez” , comenzó el comunicado.

“Gracias a todos los que estuvieron a mi lado trabajando durante todo este tiempo en el club. Se los va a extrañar mucho. Solamente les deseo el mayor de los éxitos siempre, y seré uno más alentando, junto a la hinchada mas grande del mundo, al club más grande del mundo!”, continuó el goleador, antes de dejar en claro su deseo de volver a ponerse la camiseta azul y oro en el futuro: “Ojalá nos volvamos a encontrar desde el lugar que sea, porque a lo Boca se vive mejor. Muchas gracias por tanto cariño y respeto, es mutuo. Abrazo grande para todos. Boca siempre Boca”

Wanchope convirtió 36 goles en 83 partidos con la camiseta boquense. Además, participó en cuatro títulos: las Superligas 2017/18 y 2019/20, la Supercopa 2018 y la Copa Diego Maradona que arrancó en 2020 y concluyó este año.

Cabe señalar que la Major League Soccer comenzará el fin de semana del 16 de abril. El Minnesota United se medirá con Seattle Sounders, mientras que en otro de los encuentros previstos para la jornada inaugural, San José Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda debutará como visitante de Houston Dynamo.

En el conjunto californiano se alistan el arquero Daniel Vega, el marcador de punta Luciano Abecasis y el delantero Andrés Ríos (todos ex River), además del mediocampista Eric Remedi (ex Banfield) y el delantero Cristian Espinoza (ex Huracán). En el elenco texano, en tanto, se desempeñan el volante Matías Vera (ex Nueva Chicago), el mediapunta Mateo Bajamich (ex Instituto de Córdoba) y el atacante Maximiliano Urruti (ex Newell’s).

