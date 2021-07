Mientras sufre por el desplante de Cardona, Boca está a punto de cerrar dos refuerzos de jerarquía

(@bocajrsoficial)

La cuenta regresiva llegó a su fin. Boca disputará el primero choque de octavos de final de la Copa Libertadores este martes en la Bombonera. Su rival será Atlético Mineiro, el temible cuadro brasileño que finalizó con mejor performance en la fase inicial del certamen continental.

Con muchas y variadas bajas, Miguel Ángel Russo podrá contar con cuatro caras nuevas: Marcelo Weigandt, quien retornó de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata, Esteban Rolón, libre de Huracán, Norberto Briasco, comprado al Globo, y Nicolás Orsini, proveniente de Lanús. Los tres primeros tienen grandes chances de ser titular ante el Galo.

El entrenador no podrá contar con Agustín Almendra, quien sufrió una lesión en en el tobillo izquierdo en el último amistoso ante Sarmiento, ni con los colombianos Edwin Cardona y Frank Fabra, quienes retornaron a su país luego de la participación en la Copa América de Brasil.

Sin embargo, hay diferencias en ambos casos. Mientras al defensor le dieron licencia por la muerte de su papá y se perderá ambos encuentros de la Copa Libertadores, el mediocampista ofensivo rechazó un chárter enviado por Boca para llegar en óptimas condiciones y no romper la burbuja del corredor sanitario organizado por la Conmebol. De esta manera, Cardona también se perderá los dos juegos ante el Mineiro.

Cardona en una fiesta en Medellín antes de volver a Boca

La situación de Edwin se agravó aún más con un video viral en el que se lo ve en una fiesta de bienvenida junto a familiares y amigos. Y se le sumó la información en las últimas horas sobre el pedido de más días por las vacaciones que no pudo gozar por haber participado en la Copa América.

En Boca hay disgusto porque entienden que Cardona le falló a la dirigencia, que pudo haberle negado su participación a dicho certamen porque el pedido de la Federación Colombiana de Fútbol había sido fuera de término. Además, porque pese a las críticas que recibió, sobre todo en la definición por penales por picar el suyo ante el arquero juvenil de River que se lo atajó, Juan Román Riquelme fue uno de los pocos que salió a respaldarlo e incluso sugirió que la camiseta número 10 que dejó vacante Tevez iba a ser para él.

Aún no se sabe a ciencia cierta qué sucederá con Edwin, que cuando retorne al país deberá cumplir con los 10 días de cuarentena debido a las restricciones que rigen en el país por la pandemia de coronavirus.

El jugador Luis Advíncula. EFE/Franklin Jácome POOL/Archivo

En medio de este escenario, el Consejo de Fútbol está a punto de cerrar dos incorporaciones muy buscadas. Se tratan del peruano Luis Advíncula y el colombiano Miguel Borja, por quienes las negociaciones han avanzado de gran manera.

En el caso del lateral derecho del Rayo Vallecano, entre clubes hay acuerdo y Boca abonaría 2.5 millones de dólares y también con el jugador, quien en los próximos días finalizará sus vacaciones y emprenderá el viaje rumbo a la Argentina para realizarse la revisión médica y firmar su contrato.

En tanto, por el delantero que tuvo un gran rendimiento en la fase de grupos de la Copa Libertadores con el Junior de Barranquilla, y es el máximo artillero en lo que va del certamen junto con Gabigol (Flamengo), Hulk (Atlético Mineiro) y Rony (Palmeiras), por el momento hay acuerdo entre clubes.

Miguel Borja celebra un gol con el Junior ante River Plate por la Copa Libertadores (REUTERS/Natacha Pisarenko - HP1EH4T05B78W)

Tras cumplir su préstamo con el equipo cafetero, Borja retornó al Palmeiras club que es dueño de su ficha. Sin embargo, el Verdao le comunicó que no será tenido en cuenta y no lo inscribió en la lista de la Copa Libertadores. En este sentido, Boca avanzó con el cuadro brasileño y acordó la compra de la mitad de su pase en alrededor de 4 millones de dólares. Resta lo más complejo, acordar el salario del futbolista.

En ambos casos los jugadores no podrán disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que no fueron inscriptos en la nueva lista de buena fe. A partir de cuartos de final, si Boca logra superar a Atlético Mineiro, ambos serán agregados a la misma.

De cara a este trascendental partido, y sin el emblema Carlos Tevez, quien anunció su salida de Boca tras la derrota ante Racing por la semifinal de la Copa de La Liga, tampoco formarán parte de este nuevo ciclo el arquero Esteban Andrada y el lateral-volante Nicolás Capaldo por sendas transferencias a México (Monterrey) y Austria (Red Bull Salzburgo), respectivamente, además de las desvinculaciones de Mauro Zárate, Julio Buffarini, Leonardo Jara, Emmanuel Mas y Franco Soldano.

Con respecto a la mencionada derrota (1-0) ante Racing, Boca presentará ocho cambios y un nuevo esquema táctico. Solo se mantienen como titulares el arquero Agustín Rossi, quien se adueñó definitivamente de la titularidad, Carlos Izquierdoz y Sebastián Villa. En la defensa, Marcos Rojo formará la zaga central con Izquierdoz y en los laterales ingresarán Weigandt y el juvenil Agustín Sández, quien disputará su segundo partido como titular en Copa Libertadores. Salen del equipo Carlos Zambrano (en duda por un cuadro febril), Capaldo y Fabra.

Los concentrados de Boca para recibir a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores

El nuevo mediocampo contará con Diego “Pulpo” González, quien se ganó el puesto por la lesión de Almendra, el debutante Esteban Rolón por Alan Varela y el juvenil Cristian Medina por sobre el colombiano Jorman Campuzano. El estreno de Briasco será como el flamante centrodelantero “xeneize” y el frente de ataque lo completarán el colombiano Villa y Pavón, quien a pesar de recibir ofertas será titular ante la ausencia de Cardona.

Atlético Mineiro será un duro rival ya que terminó primero en el grupo H con 16 puntos (cinco triunfos y un empate) y llega con mucho rodaje. Desde que terminó la fase de grupos, el equipo conducido por Cuca, el DT que eliminó a Boca al frente de Santos en la última edición, disputó trece partidos entre el campeonato brasileño y la Copa de Brasil. En el “Brasileirao” está tercero con 22 puntos, a tres de Palmeiras, luego de cuatro triunfos en fila.

El mediocampista Ignacio “Nacho” Fernández, ex River Plate, viajó con la delegación a pesar de la lesión muscular que sufrió hace una semana y podría ser titular. Si no llega, su lugar será ocupado por el otro argentino del plantel, Matías Zaracho. Mineiro, que también cuenta con otros experimentados como el paraguayo Junior Alonso, ex Boca, y el delantero Hulk, fue campeón de la edición 2013 y nunca más logró pasar los octavos de final siendo eliminado consecutivamente en 2014, 2015, 2016 y 2017.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Diego González, Esteban Rolón y Cristian Medina; Sebastián Villa, Norberto Briasco y Cristian Pavón. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Mineiro: Éverson; Tché Tché, Réver, Junior Alonso e Igor Rabelo; Mariano; Allan, Jair y Matías Zaracho o Ignacio Fernández; Hulk y Savarino. DT: Cuca.

