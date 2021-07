Mientras disfruta de sus vacaciones en el exterior, Carlos Tevez podría continuar en el fútbol: las ofertas que analiza

Tevez junto a su esposa Vanesa disfrutando de las playas norteamericanas (@__carlitostevez)

“¿Con cuánto querés que siga jugando? ¿Con 42? Hoy te digo que me retiro, pero dentro de tres meses quizás me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no. Físicamente estoy para seguir, pero mentalmente no”. De forma inesperada, Carlos Tevez anunció hace poco más de un mes que dejaba el fútbol indefinidamente y se retiró oficialmente del club de sus amores. Ya desde hace un tiempo había asegurado que no tenía intenciones de jugar en otro club argentino, aunque dejó abierta la puerta para hacerlo en el exterior. Hoy, de vacaciones, analiza su futuro.

El ex capitán xeneize viajó con su familia a Estados Unidos para descansar y disfrutar del tiempo libre del que se privó en los últimos meses, en los que sufrió la pérdida de Segundo, su padre, por los compromisos con el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que pretendía su continuidad y debió resignarse. El Apache está en Miami junto a su esposa Vanesa, sus dos hijas y su hijo menor. Goza de la playa, el agua y hasta practica golf, su segundo deporte preferido.

“Hoy te digo que sí y capaz dentro de 3 meses me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no porque mentalmente no estoy”, adelantó Tevez el 4 de junio durante una conferencia de prensa que brindó junto al presidente xeneize Jorge Amor Ameal y siendo visto en vivo por Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol, y Russo.

La familia Tevez, de vacaciones en Miami (@__carlitostevez)

Fue Riquelme quien se refirió a Tevez en la última entrevista que brindó: “Yo lo quiero mucho, por eso no me gusta cuando escucho decir que a Tevez no lo queríamos. Él tomó una decisión de no estar en el club y yo estoy muy feliz de que se pudo retirar con la camiseta de fútbol y jugando, que no es lo mismo que me pasó a mí”. Y además, agregó: “Deseo que descanse, que esté contento, y si algún día tiene ganas de volver tiene las puertas abiertas”. Sin embargo, Carlitos tendría otros planes para su continuidad...

Según informó ESPN, Tevez cuenta con grandes posibilidades de desembarcar en la MLS y son tres los equipos que tienen interés en contar con sus servicios: Atlanta United, que tiene como entrenador a su ex compañero de Selección y amigo personal Gabriel Heinze; Inter Miami, franquicia creada por el inglés David Beckham y de las de mayor poder adquisitivo; y Minnesota United, donde militan sus ex compañeros Wanchope Ábila (amigo íntimo) y Bebelo Reynoso.

A pesar de que su última aparición oficial con la camiseta azul y oro fue en la eliminación de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Racing (él falló en la tanda de penales), Tevez dejó en claro que se hallaba en plenitud física y futbolística como para seguir jugando de manera profesional. Habrá que aguardar al desarrollo del mercado de pases norteamericano que acaba de volver a abrirse en la segunda ventana del año. Las franquicias tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para convencerlo de firmar para volver al ruedo.

¿Habrá recuperado la energía Carlitos para volver a jugar? (@__carlitostevez)

