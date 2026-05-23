Colombia

Cayó alias la Cucha Mari: a sus 70 años estaría moviendo millonario negocio de drogas en Bosa y Soacha

Una investigación de varios meses concluyó con la detención de una adulta mayor que, bajo la fachada de prestar dinero, habría distribuido estupefacientes en diferentes barrios y municipios cercanos

Guardar
Google icon
La policía captura a una mujer de 70 años por presunto microtráfico en el sur de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad
La policía captura a una mujer de 70 años por presunto microtráfico en el sur de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Lo que para muchos vecinos parecía ser una adulta mayor dedicada a prestar dinero en barrios del sur de Bogotá terminó convirtiéndose en una investigación por microtráfico que acabó con su captura.

Alias la Cucha Mari, una mujer de 70 años, fue detenida por las autoridades en medio de un operativo de allanamiento adelantado en la localidad de Bosa, donde presuntamente ocultaba una red de distribución de estupefacientes.

PUBLICIDAD

El procedimiento se realizó en el sector de Villa Anny, luego de varios meses de seguimiento por parte de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Las autoridades indicaron que las denuncias ciudadanas fueron clave para identificar los movimientos sospechosos alrededor de la mujer.

PUBLICIDAD

La Fiscalía logra medida de aseguramiento contra señalada cabecilla de red criminal en Bogotá - crédito MEBOG
La Fiscalía logra medida de aseguramiento contra señalada cabecilla de red criminal en Bogotá - crédito MEBOG

De acuerdo con la investigación, la adulta mayor habría utilizado durante meses una aparente actividad de préstamos informales como fachada para movilizar droga en diferentes sectores de Bosa y municipios cercanos como Soacha. Según las autoridades, recorría barrios como Laureles y Piamonte mientras distribuía los estupefacientes sin levantar sospechas.

Los investigadores señalaron que alias la Cucha Mari presuntamente aprovechaba su edad para pasar inadvertida frente a controles policiales y movimientos de vigilancia en la zona. Sin embargo, los seguimientos permitieron establecer que detrás de la imagen de prestamista existiría una estructura de distribución ilegal con importantes ingresos mensuales.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, entregó detalles sobre el operativo y explicó que el caso fue posible gracias a información suministrada por la ciudadanía y al trabajo conjunto entre las autoridades judiciales.

“En el marco de la estrategia de seguridad, dignidad y democracia, y tras una oportuna denuncia ciudadana, nuestra Policía Judicial, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, celebra una orden de registro de allanamiento en el barrio Laureles de la localidad de Bosa, donde celebra la captura de una persona de aproximadamente sesenta y cinco años de edad”, señaló el oficial.

Así cayó ‘La Cucha Mari’, la mujer señalada de disfrazar el microtráfico - crédito MEBOG

Según las autoridades, la mujer tendría vínculos con el grupo delincuencial conocido como Los Fronterizos, organización que estaría dedicada al tráfico local de drogas en varios sectores del sur de la capital y dentro de esa estructura criminal, alias la Cucha Mari presuntamente cumplía funciones relacionadas con el almacenamiento, dosificación y venta de estupefacientes.

Las investigaciones también revelaron que la actividad ilícita le habría generado una renta criminal cercana a los 35 millones de pesos mensuales, cifra que llamó la atención de las autoridades debido al volumen de droga que, presuntamente, alcanzaba a mover en las calles.

Durante el allanamiento, uniformados encontraron un revólver calibre 38 con munición, más de 200 gramos de sustancias estupefacientes, una gramera y varios elementos que serían utilizados para la dosificación y comercialización de droga.

Sobre el material incautado y los delitos atribuidos a la capturada, el teniente coronel Chauta afirmó: “Esta ciudadana, apodada alias la Cucha Mari, es capturada por el delito de tráfico de estupefacientes, ya que en este registro de allanamiento celebra la incautación de un arma de fuego tipo revólver y más de doscientos gramos de una sustancia estupefaciente”.

La captura que sorprendió a un barrio: operaba desde la aparente calma - crédito MEBOG

Las autoridades aseguraron que la captura representa un golpe contra las redes de microtráfico que operan en esta zona de Bogotá y municipios cercanos, donde las organizaciones delincuenciales utilizan diferentes modalidades para ocultar sus actividades ilegales.

Además, se conoció que la mujer ya contaba con antecedentes y anotaciones judiciales relacionadas con delitos similares, situación que fue tenida en cuenta durante el proceso judicial adelantado tras su captura.

“Cabe resaltar que esta persona presenta anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir”, agregó el comandante de la estación de Policía de Bosa.

Luego de ser presentada ante un juez de control de garantías, alias La cucha Mari fue enviada a prisión mientras avanza el proceso en su contra por los delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Finalmente, la Policía destacó los resultados obtenidos este año en la lucha contra el microtráfico en la localidad y reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar denunciando este tipo de actividades ilegales.

Temas Relacionados

Alias La Cucha MariLa Cucha MariCapturas BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

El Ejército de Liberación Nacional justificó su acción al denunciar presuntos vínculos entre hombres del frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Gobierno incauta finca vinculada a Yamit Picón Rodríguez en el Catatumbo, sería líder del ELN, pero afirma ser un solo campesino

La controversia por la titularidad y el origen del patrimonio involucra denuncias de error judicial, adquisiciones legales y reclamos de reparación, con un trasfondo de disputas en la región

Gobierno incauta finca vinculada a Yamit Picón Rodríguez en el Catatumbo, sería líder del ELN, pero afirma ser un solo campesino

Justicia Penal Militar envío a la cárcel a soldado que habría filtrado de información secreta a disidencias de ‘Iván Mordisco’

La autoridad judicial de la jurisdicción castrense determinó la reclusión preventiva de un militar adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 11 por presuntamente transmitir datos confidenciales a grupos armados ilegales en Cauca

Justicia Penal Militar envío a la cárcel a soldado que habría filtrado de información secreta a disidencias de ‘Iván Mordisco’

EN VIVO - Giro de Italia etapa 14: aparece al alta montaña y una nueva oportunidad para los corredores colombianos

Egan Bernal buscará recuperar tiempo y posiciones aprovechando sus capacidades en el terreno de ascenso

EN VIVO - Giro de Italia etapa 14: aparece al alta montaña y una nueva oportunidad para los corredores colombianos

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El cuadro “Verdolaga” venció al “Pijao” en el duelo de ida disputado en Ibagué, y ante su público buscará jugar su segunda final de liga colombiana en menos de dos años

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

Yaya Muñoz respondió a quienes la señalan de “moza”: “No sé qué voy a hacer con ustedes”

Diego Guauque lleva cinco días hospitalizado, negó que tenga una recaída por cáncer: “La salud es nuestro principal tesoro”

Nicky Jam reveló momento incómodo que vivió con Enrique Iglesias: “No tenemos una amistad”

Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

EN VIVO - Giro de Italia etapa 14: aparece al alta montaña y una nueva oportunidad para los corredores colombianos

El colombiano Yuberjen Martínez quedó campeón latino en el peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo

La IndyCar se acerca a Barranquilla a toda velocidad: la alcaldía envió delegación a Estados Unidos