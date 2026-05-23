Cayó alias la Cucha Mari: a sus 70 años estaría moviendo millonario negocio de drogas en Bosa y Soacha

La policía captura a una mujer de 70 años por presunto microtráfico en el sur de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Lo que para muchos vecinos parecía ser una adulta mayor dedicada a prestar dinero en barrios del sur de Bogotá terminó convirtiéndose en una investigación por microtráfico que acabó con su captura.

Alias la Cucha Mari, una mujer de 70 años, fue detenida por las autoridades en medio de un operativo de allanamiento adelantado en la localidad de Bosa, donde presuntamente ocultaba una red de distribución de estupefacientes.

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El procedimiento se realizó en el sector de Villa Anny, luego de varios meses de seguimiento por parte de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Las autoridades indicaron que las denuncias ciudadanas fueron clave para identificar los movimientos sospechosos alrededor de la mujer.

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De acuerdo con la investigación, la adulta mayor habría utilizado durante meses una aparente actividad de préstamos informales como fachada para movilizar droga en diferentes sectores de Bosa y municipios cercanos como Soacha. Según las autoridades, recorría barrios como Laureles y Piamonte mientras distribuía los estupefacientes sin levantar sospechas.

Los investigadores señalaron que alias la Cucha Mari presuntamente aprovechaba su edad para pasar inadvertida frente a controles policiales y movimientos de vigilancia en la zona. Sin embargo, los seguimientos permitieron establecer que detrás de la imagen de prestamista existiría una estructura de distribución ilegal con importantes ingresos mensuales.

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El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, entregó detalles sobre el operativo y explicó que el caso fue posible gracias a información suministrada por la ciudadanía y al trabajo conjunto entre las autoridades judiciales.

“En el marco de la estrategia de seguridad, dignidad y democracia, y tras una oportuna denuncia ciudadana, nuestra Policía Judicial, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, celebra una orden de registro de allanamiento en el barrio Laureles de la localidad de Bosa, donde celebra la captura de una persona de aproximadamente sesenta y cinco años de edad”, señaló el oficial.

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Así cayó ‘La Cucha Mari’, la mujer señalada de disfrazar el microtráfico - crédito MEBOG

Según las autoridades, la mujer tendría vínculos con el grupo delincuencial conocido como Los Fronterizos, organización que estaría dedicada al tráfico local de drogas en varios sectores del sur de la capital y dentro de esa estructura criminal, alias la Cucha Mari presuntamente cumplía funciones relacionadas con el almacenamiento, dosificación y venta de estupefacientes.

Las investigaciones también revelaron que la actividad ilícita le habría generado una renta criminal cercana a los 35 millones de pesos mensuales, cifra que llamó la atención de las autoridades debido al volumen de droga que, presuntamente, alcanzaba a mover en las calles.

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Durante el allanamiento, uniformados encontraron un revólver calibre 38 con munición, más de 200 gramos de sustancias estupefacientes, una gramera y varios elementos que serían utilizados para la dosificación y comercialización de droga.

Sobre el material incautado y los delitos atribuidos a la capturada, el teniente coronel Chauta afirmó: “Esta ciudadana, apodada alias la Cucha Mari, es capturada por el delito de tráfico de estupefacientes, ya que en este registro de allanamiento celebra la incautación de un arma de fuego tipo revólver y más de doscientos gramos de una sustancia estupefaciente”.

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Las autoridades aseguraron que la captura representa un golpe contra las redes de microtráfico que operan en esta zona de Bogotá y municipios cercanos, donde las organizaciones delincuenciales utilizan diferentes modalidades para ocultar sus actividades ilegales.

Además, se conoció que la mujer ya contaba con antecedentes y anotaciones judiciales relacionadas con delitos similares, situación que fue tenida en cuenta durante el proceso judicial adelantado tras su captura.

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“Cabe resaltar que esta persona presenta anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir”, agregó el comandante de la estación de Policía de Bosa.

Luego de ser presentada ante un juez de control de garantías, alias La cucha Mari fue enviada a prisión mientras avanza el proceso en su contra por los delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

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Finalmente, la Policía destacó los resultados obtenidos este año en la lucha contra el microtráfico en la localidad y reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar denunciando este tipo de actividades ilegales.