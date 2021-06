Las razones por las que Roger Federer hizo esperar 2 horas a los periodistas antes de ir a la conferencia de prensa

Roger Federer, lejos de su mejor versión, quedó eliminado del torneo alemán de Halle, que forma parte de la gira sobre césped previa a Wimbledon, al perder en los octavos de final con el canadiense Felix Auger Aliassime por 4-6, 6-3 y 6-2.

El suizo, octavo en el ranking mundial de la ATP y máximo campeón de Halle con 10 títulos (el último en 2019). rindió de mayor a menor y lo pagó con la eliminación ante un tenista en pleno ascenso como Aliassime (21) luego de una hora y 45 minutos de juego.

Lo llamativo fue que la leyenda hizo esperar dos horas a los periodistas antes de acceder a la conferencia de prensa. Es decir, que Su Majestad estuvo más tiempo en el vestuario que en la cancha. “Necesitaba tiempo para digerir el tercer set, no estaba contento por cómo terminó, era similar al de Ginebra (derrota ante Pablo Andújar). Me tomé mi tiempo antes de entrar en conferencia de prensa porque no quería decir cosas equivocadas jugadas por las emociones”, explicó Federer cuando se sentó ante los micrófonos.

Su disconformidad por el resultado y su producción fue perceptible desde que comenzó a responder a las preguntas de los cronistas internacionales. “Fui muy negativo, que no es mi estilo. Mi actitud fue mala y no estoy orgulloso de ello. Eso fue decepcionante”, argumentó.

“El proceso de rehabilitación fue un gran desafío para mí. Todos los que se han sometido a múltiples cirugías saben de lo que estoy hablando. Las cosas ya no son fáciles y esa es a veces la mayor preocupación. Recibí mucha información de mis partidos en las últimas semanas. Cambiar de superficie no es fácil; y Auger-Aliassime es un gran jugador. Sin dudas, estuvo mejor que yo”, concluyó el suizo.

Federer, quien en agosto próximo cumplirá 40 años, desea lograr su mejor puesta a punto con miras a Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam del año que se jugará a partir del 28 de junio en el All England Club de Londres.

El canadiense Aliassime, quien había superado en la ronda inicial al polaco Hubert Hurkacz (17), jugará en cuartos de final ante el ganador del cruce que animarán el estadounidense Marcos Girón (75) y el alemán Jan Lennard Struff (45), sorpresivo vencedor en la ronda inicial al máximo favorito al título, el ruso Daniil Medvedev (2) tras superarlo por 7-6 (8-6) y 6-3.

La diferencia de 19 años de edad entre Roger y Aliassime fue la mayor del suizo con un rival en sus 1.521 partidos. Así cayó por primera vez antes de los cuartos de final en 18 años en Halle. El ATP 500 alemán se juega sobre superficie de césped y reparte 1.455.000 euros en premios.

