Colombia

Paciente reveló cómo sobrevivió a una lipólisis en una clínica de garaje: “Gritaba que pararan”

La experiencia de una mujer que se sometió a una intervención para reducir grasa reitera los riesgos de elegir centros estéticos solo por recomendaciones o por el valor económico, sin revisar las condiciones legales o sanitarias del lugar

Guardar
Google icon
Una persona con uniforme quirúrgico aplica un láser en el abdomen de un paciente en una camilla. La sábana tiene manchas de sangre. La habitación tiene paredes y cables deteriorados.
El relato de una sobreviviente a un procedimiento estético demuestra los riesgos ocultos al confiar en centros no autorizados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer que se sometió hace más de 10 años a una lipólisis en Bucaramanga relató cómo sobrevivió al procedimiento que hoy define como traumático, mientras continúan las alarmas por los riesgos de las llamadas clínicas de garaje tras la muerte de Yulixa Toloza en Bogotá.

Su testimonio fue publicado por Vanguardia durante el fin de semana del 24 de mayo de 2026 y reiteró la preocupación por las intervenciones invasivas practicadas sin la habilitación del lugar ni las condiciones médicas exigidas, lo que puede poner en riesgo la vida de la paciente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, en julio de 2022, la Secretaría de Salud de Santander adelantó medidas sanitarias contra el centro estético llamado Perfect Body Nueva Imagen S.A.S., que fue reportado por la entrevistada.

En ese momento, las autoridades confirmaron hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en procedimientos quirúrgicos, verificación de personal y condiciones de seguridad para atender emergencias.

PUBLICIDAD

En ese mismo lugar ocurrió el fallecimiento de Helen Ibanna Gómez Cristancho, una mujer de 33 años, que presentó complicaciones luego de someterse a una mamoplastia de aumento.

Ilustración de un corte transversal de la piel con un dispositivo láser sobre ella, mostrando luz roja que penetra las capas para alcanzar las células de grasa.
Estos procedimientos deben ser realizados en sitios especializados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denunciante, que pidió mantener su anonimato, dijo que el recuerdo del procedimiento sigue intacto: “Gritaba que pararan, porque me dolía muchísimo”.

Aunque consiguió el resultado corporal que buscaba, aseguró que con los años entendió que durante la intervención hubo señales que hoy confirman la irregularidad del sitio.

La paciente dijo que no verificó la habilitación del lugar antes de la intervención

La entrevistada explicó que decidió operarse para sentirse mejor consigo misma y corregir aspectos físicos que afectaban su seguridad personal en ese momento.

También afirmó a Vanguardia que tomó la decisión después de escuchar referencias favorables sobre el lugar: “Conocí el lugar a esa época porque era muy reconocido, muchas personas hablaban del sitio y pues además una amiga cercana de mi trabajo ya se había realizado un procedimiento allí. Aparentemente, ella se veía muy bien y le fue muy bien, pues eso me generó la confianza de tomar la decisión”.

Además, aseguró que el lugar parecía ser confiable: “Todo inició por la vista y me pareció un lugar bueno, entonces decidí que era una muy buena opción hacerme el procedimiento en esa clínica”.

Según contó, la intervención se realizó en el centro que se encontraba ubicado en el sector de Cabecera, en Bucaramanga. Sin embargo, solo con el paso del tiempo comprendió que cayó en un grave error al no verificar realmente ni las condiciones ni la habilitación del sitio donde se practicó el procedimiento.

Un cirujano realiza una lipotransferencia a una paciente en una camilla en una sala oscura y deteriorada, con equipo médico y residuos orgánicos visibles.
Crecen los testimonios de las pacientes que se someten a intervenciones con dudosas medidas de seguridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estas fueron las alertas que la paciente identificó años después de someterse a la intervención

La ciudadana aseguró que no sufrió complicaciones posteriores. Aun así, dijo que con los años entendió que el dolor intenso durante la intervención, la falta de acompañamiento médico constante en los masajes posoperatorios y la rapidez con la que fue enviada a recuperación fueron señales preocupantes para una práctica invasiva como esa.

La mujer también comentó que ese mismo establecimiento quedó bajo la lupa de las autoridades sanitarias por presuntas irregularidades quirúrgicas, de personal médico y de respuesta ante emergencias, lo que demuestra que otras personas padecieron situaciones similares.

Ese relato surgió en medio del temor alrededor de los procedimientos estéticos invasivos realizados en centros que operan como consultorios, spas o establecimientos de estética. El caso cobró visibilidad después de la muerte de Yulixa Toloza, que ocurrió tras una lipólisis láser practicada en un establecimiento del sur de Bogotá.

Autoridades investigan presuntas irregularidades, manipulación de evidencia y posible negligencia médica en el centro estético donde desapareció Yulixa Consuelo Tolosa tras una lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa y @D_C_Bogota/X
Yulixa Consuelo Toloza murió durante una lipólisis láser en Venecia, Bogotá - crédito Yulixa Tolosa y @D_C_Bogota/X

El testimonio de la habitante de Bucaramanga reitera que una intervención destinada a reducir grasa localizada requiere de anestesia y condiciones quirúrgicas especializadas, por lo que es indispensable verificar que se está realizando en un lugar autorizado y con personal debidamente certificado.

Temas Relacionados

LipólisisYulixa TolozaClínica de garajeCentro estéticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella cerró su campaña presidencial con la promesa de “derrotar el comunismo”: “La era de Petro se acabó”

Desde Medellín, el candidato presidencial afirmó que aspira a ganar en primera vuelta el 31 de mayo y aseguró que busca poner fin al Gobierno de izquierda

Abelardo de la Espriella cerró su campaña presidencial con la promesa de “derrotar el comunismo”: “La era de Petro se acabó”

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 24 de mayo de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 24 de mayo de 2026

Elecciones presidenciales 2026: estos son los beneficios y descuentos que otorga el certificado electoral en Colombia

Las personas habilitadas que acuden a las urnas tienen posibilidades de recibir incentivos definidos por normas vigentes, que incluyen reducciones de costos, descuentos académicos, descansos remunerados, entre otros

Elecciones presidenciales 2026: estos son los beneficios y descuentos que otorga el certificado electoral en Colombia

Video viral de un supuesto Ovni en Colombia divide opiniones: “Gracias por su presencia”

Las imágenes de un objeto luminoso avistado por una familia desataron múltiples interpretaciones entre usuarios de las plataformas digitales, pues reavivaron el debate sobre la veracidad de este tipo de fenómenos aéreos

Video viral de un supuesto Ovni en Colombia divide opiniones: “Gracias por su presencia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Claudia Palacios confesó que deseó la muerte de su mamá y lo que eso significó en su vida: “Sentía que no podía seguir”

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Deportes

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

Atlético Nacional haría una oferta a David Ospina para que continúe en el club después del Mundial 2026: esto se sabe

Junior de Barranquilla: uno de sus capitanes se refiere a su continuidad en el equipo finalista del fútbol colombiano

Hugo Rodallega dio la cara tras el penal errado que le quitó a Santa Fe la posibilidad de pelear el título en la Liga: “Seguiremos peleando”

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano