Jake Paul mostró su ojo morado tras la escandalosa pelea con Floyd Mayweather y lo atacó: “Le roba el dinero a la gente con peleas aburridas”

Jake Paul terminó con el ojo morado

Floyd Mayweather y los hermanos Paul saben cómo captar la atención de la gente. Son expertos en el show business. La combinación de ambas partes se convirtió en una verdadera dinamita. La presentación del combate entre The Money y Logan Paul tuvo de todo: insultos, empujones, una extensa gresca y varios golpes. Independientemente de la veracidad del conflicto o el posible acting para que la lista del PPV se engrose, las miradas se centraron en lo acontecido en Miami.

Jake Paul acompañó a su hermano y terminó siendo el nombre estelar de lo sucedido. Se presentó en un careo con Mayweather, le quitó la gorra y todo se desmadró. Entre cámaras, gigantes agentes de seguridad y curiosos, dieron un show que recorrió el mundo.

Lo cierto es que Jake Paul continuó con el tema en sus redes sociales con un detalle: en uno de los videos se pudo ver su ojo izquierdo levemente morado, síntoma de las consecuencias por lo ocurrido. Si bien no era algo evidente, muchos usuarios remarcaron esto en redes sociales y también advirtieron que en sus dientes había un color rojizo producto de la sangre. Show o no, los golpes que lanzaron al parecer no terminaron todos en el aire...

Muchos usuarios hicieron hincapié en sus dientes y el ojo izquierdo

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 15 millones de seguidores, el youtuber compartió varios videos más de su día después de lo ocurrido con The Money, pero llamativamente en todos ocultó su ojo izquierdo. En algunos utilizó lentes oscuros, en otros cortó el plano para que no se vea y en algunas secuencias se escondió en las sombras.

De todos modos, siguió adelante con todo el espectáculo: “Le robé el sombrero porque roba el dinero de la gente con peleas aburridas”, escribió en su cuenta de Twitter, donde incluso cambió su usuario a “Gotcha Hat”, burlándose del robo de la gorra, y se tatuó esa frase en la pierna.

“Honestamente, he tenido 3 peleas fáciles como profesional, así que he estado ansioso por algo de acción real. 1 de los 30 guardaespaldas de Floyd me golpeó en el ojo”, aclaró en otra publicación sobre lo ocurrido. Paul es un fenómeno de redes sociales que emergió a los cuadriláteros y con 24 años ya atravesó tres peleas exitosas a nivel profesional con victorias por KO: la última fue el 18 de abril con un contundente golpe ante el ex campeón de UFC Ben Askren.

En medio de su constante provocación aseguró: “En la calle ya se dice que Floyd está enviando matones detrás de mí para intentar matarme o lastimarme. Si me muero, morí por el sombrero”.

Floyd Mayweather y Logan Paul terminaron a los golpes

A los 44 años y con una última pelea oficial en agosto del 2017 ante el ex campeón de UFC Conor McGregor, el ex boxeador norteamericano pactó una exhibición con el youtuber Logan Paul para el próximo domingo 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Algo similar a lo que hizo en diciembre del 2018 contra el campeón del kickboxing Tenshin Nasukawa en el Saitama Super Arena.

Logan, de 26 años, sólo se subió a los rings para combatir una vez en noviembre del 2019 y cayó en las tarjetas ante el debutante británico Olajide William Olatunji. En esta presentación del combate quedó en un segundo plano por lo hecho por su hermano menor. Cuando le quitó la gorra a Floyd, el legendario pugilista que cerró su trayectoria profesional con un 50-0 explotó: “¡Cuando te atrape, hijo de puta, te mataré, hijo de puta! ¿Estás loco? No sé con quién diablos cree que está jugando, ¡pero yo no juego juegos de mierda! Voy a matar a ese hijo de puta”.

Tras el escándalo, Jake Paul se realizó el tatuaje

