Floyd Mayweather confirmó la fecha de su regreso a los cuadriláteros: peleará contra el youtuber Logan Paul

No será el regreso que muchos de los fanáticos del boxeo, pero servirá para volver a ver a uno de los grandes mitos de la disciplina nuevamente adentro de un cuadrilátero: Floyd Mayweather confirmó públicamente su vuelta al pugilismo para el próximo domingo 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami en una exhibición contra el youtuber Logan Paul.

The Money, de 44 años, tuvo su última presentación oficial en agosto del 2017 contra la estrella de UFC Conor McGregor, un combate que terminó con victoria por KO del norteamericano en el 10° round. Sin embargo, el antecedente más trascendente arriba de un ring de manera oficial data de septiembre del 2015 cuando defendió sus títulos mundiales contra Andre Berto en Las Vegas.

Mayweather decidió retirarse del profesionalismo con un impoluto 50-0 y luego optó por realizar una exhibición en Japón el 31 de diciembre del 2018 contra el campeón del kickboxing Tenshin Nasukawa en el Saitama Super Arena: lo venció por KO en el primer round.

Aquella pelea le permitió una millonaria bolsa, algo similar a lo que ocurrirá en esta presentación ante el popular Logan Paul donde los números se engrosarán también por el PPV. Según el diario británico The Sun, Floyd deberá pesar menos de 160 libras (72,574kg) y Paul debe estar por debajo de las 190 libras (86,182kg). Por el momento, no hay detalles sobre cuántas rondas durará esta exhibición y se espera que en la cartelera también haya combates destacados como la revancha entre Jean Pascal y Badou Jack por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo. También están en conversaciones para alcanzar la reparación del ex campeón mundial Jarrett Hurd (vs. Luis Arias), quien lleva más de un año sin combatir.

El muchacho de 26 años, 18 más joven que Floyd, es toda una celebridad en las redes sociales con más 22 millones de suscriptores en su canal de Youtube. Paul tuvo una presentación como boxeador en noviembre del 2019 en el Staples Center de Los Ángeles, donde fue derrotado por el debutante británico Olajide William Olatunji en las tarjetas en una decisión dividida. Aquel evento fue uno de los preliminares de la cartelera estelar que tuvo al británico Billy Joe Saunders ante el argentinos Marcelo Esteban Cóceres.

El salto desde el mundo virtual a los escenarios tiene mucho más asentado a su hermano, Jake Paul, quien ya acumula tres peleas oficiales todas con victorias por KO: una al ex jugador de la NBA Nate Robinson y otra a la ex estrella de UFC Ben Askren.

La decisión de pelear un domingo está asociado a que el sábado 5 de junio Teófimo López expondrá su título mundial contra George Kambosos, por lo que evitarán que se superpongan las presentaciones por un tema de PPV.

