El youtuber Jake Paul logró un impactante KO en menos de dos minutos ante un ex UFC y volvió a desafiar a McGregor

Tremendo KO de un Youtuber a un ex UFC, en un cuadrilátero de boxeo

El youtuber Jake Paul se lució con un impactante nocaut ante el ex UFC Ben Askren. Como viene ocurriendo en cada combate al que acude el influencer digital volvió a desafiar a Conor McGregor, el peleador irlandés de artes marciales mixtas.

The Problem Child mandó a la lona a su contrincante en menos de dos minutos. Para ser precisos, 1 minuto y 49 segundos le bastaron para lograr una victoria espectacular ante Ben Askren, quien se mostró muy dolido y tras la pelea.

“Yo fui noqueado por Jake Paul. Es vergonzoso. Yo decepcioné a todo el mundo. Las personas odian a Jake Paul. Los fanáticos querían verme humillándolo y yo no hice eso”, declaró el ex campeón welter de Bellator MMA y One Championship, antes de pasar al UFC.

“Yo pelee lo mejor que pude. Mi entrenamiento fue bueno, si llevamos en consideración que yo estuve sentado en un sofá por un año y medio. Me ofrecieron la pelea, yo acepté y comencé a entrenar inmediatamente. Yo llegué a la mejor forma posible, lo tome en serio. No tengo disculpas”, reconoció Ben.

Jake Paul y Conor McGregor

Todo lo contrario fue Jake Paul, quien había anunciado “si quieren ver show, hoy lo van a ver”, a modo de adelanto de su pelea. El cross de derecha que conectó el youtuber fue brutal y aunque pudo levantarse, el ex UFC no pudo coordinar sus movimientos y el juez puso fin al combate.

Fue la tercera victoria por la vía rápida para Paul, en tres presentaciones, y continúa con paso firme en su búsqueda de pelea contra el Conor McGregor, que podría darse a fin de año. Es más, como parte del show que montó, con parte de una campaña de marketing tremenda, el joven de 24 años sumó más fanáticos al contar con la presencia de Justin Bieber, quien cantó en la antesala de dicha exhibición, que dejó una fortuna en premios.

Ben Askren logró 500 mil dólares de bolsa, unos 10 mil dólares por cada segundo que estuvo arriba del ring. Un monto para nada despreciable teniendo en cuenta que ese dinero no lo hubiera recaudad por un combate de MMA. Por su parte, para Jake Paul también fue una buena oportunidad para acrecentar sus arcas.

“Quiero a Conor McGregor”, fue el desafiante pedido de Jake Paul a ESNEWS. ¿Lo logrará? Por lo pronto, el irlandés enfrentará a Dustin Poirier en el cierre de la trilogía en julio.

