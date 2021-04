Del Flaco Schiavi a Quique Felman: qué personajes del mundo del deporte cobran en dólares por un saludo personalizado

Schiavi, Valderrama y Quique Felman graban mensajes personalizados a cambio de una tarifa en dólares

Cientos de famosos, incluidos actores, bailarines, influencers, comediantes y hasta personajes vinculados al deporte, se inscribieron en una página web a través del cual envían saludos personalizados para los usuarios que abonen una cifra determinada en dólares.

El sitio con oficinas en Miami (Estados Unidos) se hizo viral en las últimas horas luego de que se replicaran las grabaciones de muestra en su home en las que las celebridades cobran un cachet que va desde los 5 hasta los 150 dólares por dedicar un mensaje en video a pedido.

Los personajes están distribuidos en categorías y también existe un filtro para agruparlos por país. En lo que respecta al rubro deportivo sobresalen los colombianos, mexicanos y argentinos. Los saludos que más cotizan son los del ex futbolista chileno Reinaldo Navia y el del ex futbolista colombiano Carlos Pibe Valderrama: ambos cuestan 100 dólares. Por la mitad de ese monto se puede obtener el mensaje personalizado de otros ex jugadores como los colombianos René Higuita, Freddy Rincón y Tino Asprilla o el brasileño Ricardo Rocha y dos que actualmente están en actividad como el mexicano Marco Fabián y el argentino Marcelo Weigandt (ex Boca, a préstamo en Gimnasia La Plata).

Rolando Schiavi saludo de famosos

Entre otros, un escalón más abajo (30 dólares) figuran el futbolista colombiano de Boca Frank Fabra y el ex futbolista argentino Rolando Schiavi, quien ofrece una entrega flash (menos de 24 horas) y dona lo recaudado al Hospital de Lincoln (localidad de la que es oriundo).

Y por 20 dólares aparecen el ex futbolista argentino campeón del mundo en 1978 Alberto Conejo Tarantini y el periodista deportivo Quique Felman. La periodista argentina Roxy Vázquez (USD 22) es otra de las más cotizadas junto a su colega colombiana Sandra Escudero (USD 30) y el mexicano John Sutcliffe (USD 25).

También hay jugadoras de fútbol femenino como la colombiana Daniela Henao (USD 30) y la argentina Coty Vázquez (Boca, USD 10). Y en cuanto a otras disciplinas están el luchador mexicano Místico Cmll (USD 100), la modelo fitness colombiana Janice Betancourt (USD 50), el beisbolista mexicano José Urquidy (USD 40), el luchador profesional portorriqueño Orlando Colón (USD 35), el piloto de carreras chileno Eliseo Salazar (USD 20), el BMX racer francés Vincent Pelluard (USD 20), la boxeadora mexicana Mariana Juárez (USD 17), la atleta mexicana Paola Morán Errejón (USD 15), el basquetbolista panameño Eugenio Iuzcando (USD 15) y la jugadora mexicana de bádminton Mariana Ugalde (USD 15).

Quique Felman saludo de famosos

LAS TARIFAS DE LOS PRINCIPALES PERSONAJES DEL MUNDO DEL DEPORTE

Reinaldo Navia (ex futbolista chileno) USD 100

Pibe Valderrama (ex futbolista colombiano) USD 100

René Higuita (ex futbolista colombiano) USD 50

Ricardo Rocha (ex futbolista brasileño) USD 50

Freddy Rincón (ex futbolista colombiano) USD 50

Chelo Weigandt (futbolista de Gimnasia La Plata) USD 50

Marco Fabian (futbolista mexicano) USD 50

Tino Asprilla (ex futbolista colombiano) USD 50

Harold Lozano (ex futbolista colombiano) USD 40

Frank Fabra (futbolista de Boca) USD 30

Rolando Schiavi (ex futbolista argentino) USD 30

Iván Hurtado (ex futbolista ecuatoriano) USD 30

Nicolás Sánchez (futbolista argentino) USD 30

Quique Felman (periodista argentino) USD 20

Alberto Tarantini (ex futbolista argentino) USD 20

Jurgen Damm (futbolista mexicano) USD 17

Sebastián Sosa (arquero de Independiente) USD 15

Javier Bustillos (ex arquero de Boca) USD 15

Manuel Roffo (ex arquero de Boca) USD 15

Mariano Nagore (futbolista argentino) USD 12

Coty Vázquez (jugadora de Boca) USD 10

Andrés Chávez (futbolista de Huracán) USD 5

Hernán Bernardello (futbolista de Belgrano de Córdoba) USD 5

