Colombia

Bogotá Cultural 24/7 regresó con más de 240 actividades y 8.500 asistentes esperados: esta es la programación y las cifras

La nueva edición del programa distrital reúne actividades en museos, parques y distritos creativos, consolidando una apuesta que ya ha movilizado miles de asistentes y cientos de espacios culturales

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El Desfile de Comparsas celebra 30 años como símbolo cultural de Bogotá - crédito Idrd
Bogotá Cultural 24/7 transforma la noche en un espacio de arte y cultura con más de 240 actividades programadas - crédito Idrd

Cuando cae la tarde en Bogotá, normalmente la ciudad empieza a bajar el ritmo. Sin embargo, el fin de semana del 16 de abril la capital decidió hacer exactamente lo contrario: abrir sus calles, museos, galerías y espacios culturales para convertir la noche en una extensión de su vida artística. Con conciertos, recorridos patrimoniales, muestras creativas y encuentros comunitarios, regresa una de las apuestas culturales más ambiciosas de la administración distrital.

La cita será el sábado 16 de mayo con una nueva edición de Bogotá Cultural 24/7, una estrategia que busca que la cultura deje de depender de horarios tradicionales y se convierta en una experiencia permanente para ciudadanos y visitantes. La programación arrancó desde las 2:00 p. m. y se extenderá hasta entrada la noche en distintos puntos de la ciudad. La jornada fue confirmada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Cinco localidades harán parte de esta edición: Santa Fe, San Cristóbal, La Candelaria, Barrios Unidos y Chapinero. Allí, parques, hostales, museos, librerías, escenarios alternativos y circuitos creativos se transformarán en puntos de encuentro donde la música, el patrimonio y la creación colectiva serán protagonistas.

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La estrategia Bogotá 24/7 impulsa actividades culturales en horarios extendidos - crédito Idpc
La edición del sábado 16 de mayo extiende la oferta cultural capitalina hasta la noche en cinco localidades clave - crédito Idpc

La apuesta no es menor. En los últimos dos años, esta estrategia viene consolidándose como una de las iniciativas culturales con mayor impacto en la capital. Según cifras entregadas por la Secretaría de Cultura, entre 2024 y 2025 Bogotá Cultural 24/7 movilizó más de $3.504 millones, desarrolló más de 240 acciones culturales y reunió a más de 1.800 artistas, gestores y agentes del ecosistema creativo de la ciudad. Además, activó 112 espacios culturales y convocó a más de 8.500 asistentes directos.

Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura de Bogotá, explicó el objetivo de la iniciativa y la visión que hay detrás del proyecto. “Queremos consolidar a Bogotá como una ciudad donde la cultura no tiene horario, donde siempre hay una experiencia distinta por descubrir y donde la noche también puede ser un territorio de creación, confianza y encuentro ciudadano”.

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Uno de los epicentros estará en el centro histórico. En La Candelaria, varios hostales abrirán sus puertas para convertirse en escenarios culturales temporales. El Hostal Botánico tendrá desde las 3:00 p. m. una programación enfocada en sonidos del Pacífico, con propuestas musicales en vivo y espacios de creación participativa. Más tarde, otros puntos como Masaya y Fátima sumarán actividades enfocadas en ritmos del Caribe, fusiones andinas y encuentros comunitarios.

Más de 1.800 artistas y gestores participarán en conciertos, muestras creativas y recorridos patrimoniales en Bogotá - crédito Instituto Distrital de Turismo
Más de 1.800 artistas y gestores participarán en conciertos, muestras creativas y recorridos patrimoniales en Bogotá - crédito Instituto Distrital de Turismo

Los museos también tendrán una agenda especial. Durante esta jornada abrirán en horario nocturno espacios culturales que ofrecerán experiencias patrimoniales, recorridos guiados e intervenciones artísticas. Entre ellos aparecen el Museo del Claustro del Rosario, el Museo del Vidrio y otros escenarios históricos que se integrarán al circuito nocturno.

En el noroccidente de la ciudad, San Felipe, uno de los distritos creativos más activos de Bogotá, tendrá programación desde temprano. Parques, galerías, librerías y espacios culturales albergarán encuentros sonoros, lectura, danza y recorridos guiados como “7 Miradas”, una propuesta diseñada para recorrer el barrio desde distintas expresiones artísticas. La noche cerrará con conciertos y sesiones musicales en espacios independientes del sector.

Por otro lado, el Distrito Creativo Diverso La Playa ofrecerá una experiencia distinta. Allí la programación estará enfocada en mostrar lo que ocurre detrás de cada espectáculo: producción técnica, montaje logístico, creación escénica y el trabajo humano que sostiene cada evento cultural. También se realizará el lanzamiento oficial de la marca del distrito.

Museo del Vidrio Bogotá
Museos emblemáticos como el Museo del Vidrio y el Claustro del Rosario abrirán en horario nocturno para experiencias patrimoniales únicas - crédito Museo del Vidrio, Bogotá/Facebook

Más allá del entretenimiento, la ciudad busca fortalecer su economía nocturna y recuperar espacios públicos a través del arte. La iniciativa combina circulación cultural, apropiación territorial y generación de ingresos para artistas, gestores y emprendimientos creativos. Bogotá, una ciudad que muchas veces es asociada con su ritmo acelerado, esta vez quiere demostrar que cuando llega la noche, también puede convertirse en un escenario abierto para el encuentro, la música y la cultura.

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