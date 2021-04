El extraño y exótico corte de pelo que se hizo Carlos Tevez que revolucionó las redes sociales

El Apache sorprendió con su nuevo look (Foto: Twitter)





Si me gustan las canciones de amor… Y me gustan esos raros peinados nuevos. Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero, reza uno de los temas más populares de Charly García. Y así lo entendió Carlos Tevez, uno de los jugadores que más veces ha cambiado su apariencia a lo largo de su carrera.

El Apache volvió a pasar por la peluquería y modificó su look antes de viajar a Santa Fe, donde Boca deberá afrontar su próximo compromiso por la Copa de la Liga Profesional ante Unión.

Con el moderno rapado a los costados, exceso de gel, raya al costado y un jopo extraño, el ídolo popular confeccionó un nuevo corte de pelo que causó sensación en las redes sociales.

El Apache con la aleta del tiburón

“Ese corte suma estrella”, dijo un usuario en Twitter. “Y después preguntan por qué no ganamos la Séptima”, le respondió otro en referencia a la Copa Libertadores que le viene siendo esquiva al Xeneize.

Así, mientras algunos apelaban al humor con los memes de Ruggeri, otros se encargaron de justificar al delantero al asegurar que “todo le queda bien”. Algunos, en cambio, criticaron que no se lo vea con barbijo y recordaron la fiesta que organizó para su hija de 16 años que provocó una polémica.

La comparación con Ivar el Deshuesado o Björn, los recordados personajes de la serie Vikingos, o con los estereotipos del punk y estilos del pasado también conformaron otros memes, que fueron acompañados con las curiosas reacciones de Juan Román Riquelme.

La sonrisa del delantero, conforme con el corte que se hizo

Las reacciones en las redes sociales:

Desde el plano deportivo, el plantel de Boca trabajó en el predio de Ezeiza y el mediocampista Diego Pulpo González se llevó todas las miradas porque entrenó a la par de sus compañeros y se recuperó de su operación en el tobillo izquierdo.

Para visitar a Unión en Santa Fe, Miguel Ángel Russo analiza la posible vuelta de Cardona, pero mantiene la incógnita sobre la dupla de volantes centrales. “Tenemos mucha juventud en el medio, por eso la línea de tres defensores para respaldarla”, había dicho el entrenador después de la victoria ante Defensa y Justicia.

Se verá en los próximos días si Alan Varela se gana un lugar entre los once en lugar del colombiano Jorman Campuzano, para conformar la dupla con Agustín Almendra o seguirá Cristian Medina como titular.

En cuanto al tema del armado del plantel para el segundo semestre, se sabe que el club buscará incorporar cuatro refuerzos de jerarquía y experiencia, mientras que varios jugadores del actual plantel se irán porque se les termina su contrato.

Ayer fue ofrecido Sergio Romero y al departamento de fútbol le interesa el arribo de Chiquito, pero para eso tendrían que ser transferidos Esteban Andrada o Agustín Rossi, titular y suplente en ese puesto.

