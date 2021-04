Matías Morla reveló por qué el torneo de Primera División dejó de llevar el nombre de Diego Maradona

Morla explicó por qué el torneo de Primera dejó de llamarse Diego Maradona

Matías Morla visitó los estudios de TV Nostra, programa que se emite por América y que conduce Jorge Rial, y entre otros temas reveló por qué el torneo de Primera División dejó de llevar el nombre de Diego Maradona. El abogado y representante del Diez apuntó directamente a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

“No lo entiendo porque di expresa conformidad, con gratuidad y se lo manifesté a las autoridades. Y te lo digo ahora, quiero que se llame Maradona”, afirmó en relación al torneo que se disputa actualmente, que se denomina Copa de La Liga Profesional. “Es más, de Nápoles me llamaron y autoricé. Siempre lo autoricé y para mí sería un orgullo”, reconoció Morla.

Vale recordar que tras la muerte del astro argentino, el 25 de noviembre de 2020, el campeonato local pasó a llamarse Copa Diego Maradona. La misma fue conquistada por Boca Juniors, tras un atrapante final mano a mano logrado ante River. Luego, se decidió cambiar el nombre y pasó a llamarse Copa de La Liga.

Las autoridades del fútbol local argumentaron que los motivos de la modificación fue por los litigios legales entre los herederos del ex futbolista y para evitar así futuras demandas por el uso de la imagen de Pelusa. Por supuesto, esto contrasta por lo dicho por Matías Morla, quien es el que maneja la marca Maradona.

Otras frases de Matías Morla:

“¿Si me siento culpable? Está faltando conocer que pasó, para eso hay una junta medica trabajando sin dormir con los mejores médicos de Argentina. Parece que se puede hablar y acusar, a la fecha, y a pesar de tener todo un sistema de justicia funcionando, no hay ni una persona indagada. Es gente incitada por un grupo que me odia por un tema económico, el dolor lo llevan por otro camino, no me estoy escondiendo”.

“Diego Maradona tenía un apoderado y bajo mi órbita estaban todos, desde los médicos hasta el jardinero y el que le cortaba el pelo. Diego conoció a Luque y se encariño, era así. En Dubái tenía al mejor médico a disposición y se fue a operar a Venezuela con uno que no sabemos si era médico. Luque me dijo que operó a Maradona y Diego no hubiera aceptado que lo operara otro médico”.

“Diego estaba con un problema de adicciones y Luque es cirujano, entonces fui a buscar un especialista. De lo único que me siento responsable es de haber llevado al psicólogo. Es maradoniano, no me pidió un peso, y mirá el problema en el que está”.

Morla: "Diego volvió al país a despedirse, el golpe final fueron los últimos meses"

“Cuando lo operan a Diego, entendí que la pelea no era más legal, hacía falta la familia. ¿Yo podía estar en la habitación de una clínica con Dalma y Gianinna?. Dalma le dijo a Jana ‘A mí que no se me acerque’. Está en la historia, preguntale a Jana o a las hermanas. Evité el momento ríspido, preferí que Diego esté con la familia”.

“En la autopsia no hay alcohol ni drogas, en la casa donde falleció no se secuestraron alcohol ni drogas. No encontraron nada en el cuerpo ni en la casa, ¿por un audio, ¿qué querés que haga?”.

“No sé a cuantas familias bancaba con exactitud, pero veinte seguro. Diego no ganaba plata con el fútbol, la ganancia estaba en los negocios que no tenía que hacer nada. Venezuela, Cuba...”.

“Los que insisten en que estaba presionado para ir al estadio (el día de su cumpleaños), cuando quieran le muestro la factura de lo que ganaba con los barcos de cereales”.

“Diego fue director de Gimnasia porque quiso. Y para mí, cuando vino acá se vino a despedir. Fue a Mendoza, a Rosario, a todos los partidos. El golpe final para Diego fueron los últimos meses que estaba mal. Antes estaba bien, iba a los entrenamientos. La cuarentena lo liquidó”.

