“Me duele demasiado”: Papu Gómez abrió su corazón y lanzó una inesperada acusación sobre su traumática salida de Italia

Papu Gómez habló sobre su inesperada salida del Atalanta (Foto: EFE)

Alejandro Gómez todavía se debe preguntar en su interior cómo se puede pasar de ser el capitán del equipo, llevar la 10 y ostentar el mote de referente, a marcharse casi en silencio. Eso le pasó al Papu en el Atalanta, durante el mejor momento en la historia de esa institución que también coincidía con su nivel más destacado en lo futbolístico. Luego de siete temporadas, misteriosamente, quedó de lado y debió marcharse al Sevilla de España.

En enero de este año desembarcó en tierras españolas y durante las últimas horas abrió su corazón para contar algunos detalles de su partida del fútbol italiano en declaraciones que seguramente levantarán la polémica. “Estoy tratando de entender cómo sucedió todo esto, sé que no soy el culpable de esta historia. No pudo seguir así y tomé la decisión correcta, estoy feliz y tranquilo por la decisión que tomé”, dijo el argentino en declaraciones al medio Sky Sport 24 que publicó un adelanto de la entrevista exclusiva que recién se podrá ver el viernes 16 de abril.

El atacante de 33 años reconoció que la palabra “tristeza” es la primera que le aparece en la cabeza cuando piensa en Bérgamo y aseguró: “Me cuesta ver un partido de Atalanta. Me duele demasiado ver a mis ex compañeros. Estoy feliz por ellos porque lo están haciendo muy bien y sé qué equipo son, pero no puedo. Por eso hoy digo tristeza, espero que con el tiempo pueda haber más”.

Las versiones de su salida apuntaron contra el entrenador Giampiero Gasperini, quien de repente lo marginó de las convocatorias y luego le abrió la puerta para que se marchara del club. Con el enigma de lo que ocurrió puertas adentro, el Papu dejó un título resonante: “Tenía grandes ofertas de la MLS y Arabia Saudita, con mucho dinero, pero no me importaba. Sabía que había gente que quería verme desaparecer en estos países , pero mi prioridad era Sevilla y estoy orgulloso de estar aquí”.

Alejandro Gómez ahora es parte del Sevilla (Foto: Reuters)

Más allá de la traumática salida de Italia, lentamente el Papu se hace un espacio en el Sevilla de Julen Lopetegui. Desde su arribo hace casi tres meses, acumuló 14 presentaciones con el equipo –8 en condición de titular– y anotó un verdadero golazo contra Getafe en el triunfo 3-0 de su equipo por la Liga.

Días antes de consumarse su partida del combinado de Bérgamo, Gómez ya había planteado un misterio en sus redes sociales sobre su adiós: “Queridos aficionados del Atalanta. Les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con ustedes. Sólo quería decirles que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo. Ustedes me conocen y saben qué persona soy. Los quiero, su capitán”.

El golazo del Papu Gómez en su segundo partido para el Sevilla

