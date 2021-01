El desafortunado comentario de un histórico entrenador francés sobre la muerte de Diego Maradona

Raymond Domenech hizo un desafortunado comentario sobre la muerte de Diego Maradona

Raymond Domenech volvió a la dirección técnica luego de diez años. Conocido por los conflictos que ha protagonizado a lo largo de su carrera, el entrenador francés hizo su debut al frente del Nantes en la Ligue 1 y, al terminar el partido, dejó una frase que se suma a la larga lista de escándalos en los que se ha visto envuelto.

“Me gustaría fichar a Diego Maradona, pero está muerto”, dijo al terminar el encuentro que marcó su debut al frente del Nantes (0-0 en el clásico ante Rennes). Fue un comentario desafortunado cuando aún no se han cumplido dos meses de la muerte del astro argentino, quien falleció el pasado 25 de noviembre a los 60 años.

Domenech usó esa frase al ser consultado sobre la situación del futbolista Jean Lucas, quien jugaba en el Olympique de Lyon y era pretendido por el Nantes, pero que finalmente terminó firmando para el Brest.

”No puedo hablar de jugadores que no están con nosotros. Jean Lucas finalmente definió el futuro y se va a Brest, por lo que no es jugador del Nantes. Estaré muy comedido para hablar de posibles refuerzos en enero. Me gustaría fichar a Maradona, pero está muerto”, dijo el estratega de 68 años en la sala de prensa.

El DT de 68 años hizo su debut al frente del Nantes en el 0-0 ante rennes (REUTERS/Stephane Mahe)

En la última semana del 2020, el Nantes dio una sorpresa al anunciar la contratación de Raymond Domenech como nuevo entrenador. Fue así como el ex DT de la selección de Francia volvió a trabajar luego de una década de parate y tras 27 años de ausencia al frente de un club.

El entrenador asumió con el desafío de salvar al equipo del descenso. Tras empatar 0-0 ante Rennes en la presentación de su nuevo DT, el Nantes ocupa el puesto 17° en la tabla de posiciones y está solo tres puntos arriba del último conjunto que hoy estaría perdiendo la categoría, que es Dijon. En la actual campaña, ha ganado solo tres partidos, mientras que ha empatado siete y perdido ocho.

Esta es la primera experiencia del experimentado entrenador en el banquillo desde su salida de la selección francesa luego de ser eliminado en primera ronda del Mundial de Sudáfrica 2010. Aquel certamen había estado plagado de polémicas y el DT había sido el centro de todas ellas. Las diferencias y el mal vínculo con los jugadores, en realidad, ya venían desde Alemania 2006 y la Eurocopa del 2008. A pesar de ello, Domenech había sido ratificado en el cargo por la Federación.

Pero hay un condimento extra: según trascendidos que lo acompañaron durante toda su carrera como entrenador, Domenech basa muchas de sus decisiones en la astrología. Se ha llegado a decir que no le gusta tener jugadores de Escorpio o de Libra en sus planteles, o que no elige defensores que sean de Leo. Incluso se cree que la presencia o ausencia de ciertos jugadores en las convocatorias se basa en lo que dicen los astros.

Domenech buscará sumar su primera victoria de este ciclo este sábado cuando visite a Montpellier por la fecha 19° de la Ligue 1. Su equipo necesita sumar de a tres con urgencia para escapar de la zona baja de la clasificación.

