Solskjaer confirmó que Chiquito Romero y Marcos Rojo no seguirán en el Manchester United: cuáles son sus posibles destinos

Sergio Romero y Marcos Rojo se irán del Manchester United en este mercado de transferencias (Foto: Reuters)

Fueron dos de los futbolistas más importantes en la Selección Argentina que logró el subcampeonato en el Mundial 2014, lo que los llevó a ser fichados por el poderoso Manchester United, pero su etapa en este gigante de Inglaterra ha llegado a su fin y buscan nuevos desafíos. Se trata de Sergio Chiquito Romero y Marcos Rojo, que no están en los planes de su DT.

Lo confirmó el propio Ole Gunnar Solskjaer en su encuentro virtual con los periodistas antes del partido de tercera ronda de la FA Cup de este sábado ante Watford. El DT noruego reconoció que ambos podrían abandonar el club en la vigente ventana de transferencias.

“Ambos tienen contrato hasta el verano, pero ninguno seguirá. Estamos buscando encontrarles club. A Marcos (Rojo) se le ha dado tiempo para irse a casa, por lo que todavía está en Argentina. Sergio también volvió a casa para ver a su familia, pero ya ha vuelto. Son profesionales y están trabajando duro”, comentó Solskjaer.

Tanto el ex arquero de Racing como el defensor que surgió en Estudiantes de La Plata no han jugado ni un solo minuto esta temporada, por lo que no extenderán sus contratos más allá del final de la campaña. Pueden salir libres dentro de seis meses pero en el United buscan atraer el interés de otros clubes para completar su salida sus salidas de Old Trafford en lo inmediato.

Marcos Rojo estuvo cedido en Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial)

Es sabido que Rojo, de 30 años, es pretendido por Boca Juniors. “Me llamaron del club para ver qué quería hacer, qué tenía pensado, si seguir en Estudiantes o volver a Inglaterra. Yo dije: ‘¡Uy, mirá esto!’. Él me llamó, yo re emocionado porque me iba a llamar Román. Yo soy del 90, mi viejo es fanático de Boca. Las campañas de Bianchi las mirábamos todas. Riquelme, un ídolo. Me llamó, hablamos, me preguntó qué iba a hacer...”, reconoció el propio jugador en julio, cuando jugaba cedido en Estudiantes.

No habrá problemas para arreglar su contrato con Boca –sería por dos años y con una opción de extender por uno más– pero lo que no será sencillo es su desvinculación de los Diablos Rojos, donde jugó 122 partidos. Desde el Xeneize esperan no tener que desembolsar ni un solo centavo.

Chiquito Romero podría emigrar a la MLS o quedarse en un club de la Premier League de menor calibre (Foto: REUTERS)

Por su parte, Romero tiene varios pretendientes. El arquero de 34 años, que jugó 61 partidos en el club inglés, analiza sus opciones. Según informó The Sun, ya se despidió de sus compañeros y podría emigrar a la Major League Soccer de Estados Unidos o quedarse en algún otro club de menor calibre de la Premier League.

Una de las posibilidades que baraja en suelo estadounidense es el Inter de Miami, el equipo de David Beckham, donde trabaja el argentino Sebastián Saja y también está en la plantilla Gonzalo Pipita Higuaín, uno de sus ex compañeros de la Selección. Y si decide quedarse en la Premier League, el elenco que más interesado está en contratarlo es el Brighton & Hove Albion, donde juega Kevin Mac Allister.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Boca Juniors, cerca de cerrar un refuerzo de alto impacto: Marcos Rojo

La esposa de Chiquito Romero criticó a Lionel Scaloni por su ausencia en la Selección y al Manchester United por no permitirle ser transferido

El City ganó el derby de Manchester y la final de la Carabao Cup se la disputarán Guardiola y Mourinho