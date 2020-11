Julio César Chávez Jr. confirmó su vuelta al ring en México: el temible récord del argentino que lo enfrentará

Julio César Chávez Jr. vuelve al ring para pelear con Bam Bam Masseroni

Pese a algunas dudas, en las últimas horas Julio César Chávez Jr. confirmó que el argentino Nicolás Bam Bam Masseroni será su próximo rival. El excampeón mediano CMB, hijo de la leyenda de boxeo mexicana, tendrá su reaparición en su país natal el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa.

Rodolfo Chávez González, tío y entrenador de Chávez junior, confirmó la pelea y afirmó en declaraciones al periódico El Debate de Sinaloa que “Masseroni es un rival fuerte, joven y que puede darle una buena pelea a Julio, quien se está preparando muy bien, ya que sus planes son disputar de nuevo un campeonato mundial el próximo año”.

Nicolás Masseroni, hijo de Walter Masseroni, ex campeón argentino, sudamericano, internacional, latino y mundo hispano de los pesados, está radicado en México desde hace tres años, allí realizó la mayoría de sus peleas, aunque su puesta a punto la realiza en Beccar, partido de San Isidro.

Nacido en Buenos Aires de 28 años, Bam Bam debutó como pugilista rentado en 2014 y ostenta un palmarés de 19 victorias (todas por ko) y una derrota. En su última pelea, el 19 de octubre del año pasado noqueó en un round al mexicano Eduardo Herrera, en Ciudad del Carmen, en categoría medio pesado.

El combate será este 21 de noviembre en Culiacán, México

Las peleas de Masseroni fueron todas bajo la supervisión de la WPC (World Pugilism Commission). Entre sus grandes triunfos se encuentran el logrado ante Darío Galíndez, hijo de Víctor y quien fue Campeón del Mundo Semipesado CMB y AMB. Además, en México Bam Bam obtuvo 4 triunfos en 5 combates: las últimas dos fueron ante Eduardo Herrera y Roberto Ventura, ambas ganadas por KO1.

Por su parte, Chávez junior, que viene de perder cuatro de sus últimas siete peleas, fue rival del argentino Sergio “Maravilla” Martínez, en la recordada pelea en la que el pugilista quilmeño le arrebató el campeonato mediano CMB el 15 de septiembre de 2012 en Las Vegas.

En su último combate, el 25 de septiembre pasado, perdió por decisión técnica en seis rounds, en Tijuana, con su compatriota Mario Cazares, vencedor como amateur del boxeador top del momento, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. El hijo de “la leyenda” Julio César Chávez también tiene en su foja una victoria por decisión unánime ante el platense Luciano Leonel Cuello, el 28 de marzo de 2009 en Tijuana.

Chávez Jr. y su pelea por el título ante Maravilla Martínez

“Es muy importante esta pelea porque representa qué va a pasar con mi carrera, que se ha puesto en duda por los últimos dos combates. Esta pelea representa todo para mí y el futuro de carrera”, dijo en rueda de prensa Chávez Jr., quien viene de ser derrotado en sus dos más recientes peleas.

El Junior perdió por decisión técnica ante su compatriota Mario Cázares en septiembre pasado y contra el estadounidense Daniel Jacobs por la vía del nocaut en diciembre de 2019. Esta será la tercera pelea en menos de un año para el excampeón mundial de peso medio, quien a sus 34 años acumula 55 victorias, cinco derrotas y un empate.

El mexicano dijo que la batalla ante Masseroni, de 28 años, con un balance de 20 peleas, 19 ganadas y una perdida, será espectacular por el estilo de ambos boxeadores. “Pienso que será un combate con mucha acción, algo que la gente va a disfrutar por nuestros estilos de intercambiar golpes y eso le gusta a la gente”. Además, afirmó estar preparado para todo (ante Masseroni) hasta cabezazos o codazos. “Me he preparado muy fuerte y sé que todo eso puede pasar, pero voy ganar por nocaut, lo voy a noquear rápido para que no exista polémica”.

El mexicano subrayó la dedicación que ha puesto en su preparación para este combate. “Voy a verme bien, mejor que en mis últimas dos peleas. Me he cuidado mucho. He peleado con los mejores del mundo y él no. He sido más constante en mi preparación. Me he mantenido en las 168 libras, eso no lo hacía hace mucho tiempo. Van a ver mi mejor versión”, anticipó.

Chávez Jr. también habló de las críticas que ha recibido por las recientes derrotas. “Yo no peleo con las críticas, no me fijo en ellas, son parte de mi trabajo. Es mejor que hablen de uno, no importa si es bien o mal, pero es mejor a que no hablen nada”, apuntó. Según el pugilista, esta pelea servirá para congraciarse con el público que lo sigue y al que, consideró, le ha fallado en sus más recientes combates. “Estoy un poco en deuda, por eso voy a salir con todo, estoy bien preparado. Me he dado cuenta que hay que salir a ganar rápido porque si no, ya vi lo que puede pasar”.

Por su parte, Bam Bam Masseroni anunció que en este combate se verá “al verdadero” Julio César Chávez. “Miré la pelea con Maravilla (Martínez), que hizo el boxeo que lo caracteriza, que es ir para atrás y buscar las contras. Yo creo que es un peso donde él (Chávez Jr.) no rinde, se deshidrata mucho. Como va a pelear conmigo será el verdadero Julio César Chávez. Como peleó con los demás, con Canelo o con Maravilla, sí podía dar sus cualidades pero es difícil deshidratarse tanto midiendo 1.85mtrs, no es fácil. Creo que los dos vamos a sacar la mejor versión y eso es lo que importa. Vamos a estar fuertes”, afirmó Nicolás Masseroni en diálogo con TV Boxeo.

Sobre la estrategia que utilizará, el argentino no dudó: “Yo soy así, mi récord se basa en eso, en salir a buscar el KO. Puede pasar de todo arriba de un ring, lo sé, y estoy preparado para pelear hasta con el árbitro. Estoy contento, es una de las peleas que más voy a disfrutar. Pase lo que pase, yo entreno para ganar”. Nicolás Masseroni lleva 20 peleas, 19 ganadas por KO y solo una derrota por KO8 frente al mexicano Uriel González.

“Sé que la gente lo acompaña mucho a él y está bueno. El boxeo es eso, divertirse. Cada uno tiene su personalidad y lo disfruta. Para mí es muy importante representar a la Argentina de la mejor manera que se pueda. Represento a muchos boxeadores que no tuvieron la oportunidad y la vienen peleando muy de abajo. Presión es no poder darle de comer a tus hijos, como dijo Maradona, esto para mí es un honor. Es gigante lo que me está pasando. Lo estoy disfrutando. Estoy enfocadísimo, porque es la pelea de mi vida”, cerró.

Por la condición de ambos boxeadores, el ímpetu de Chávez Junior y la presión por dejar una buena imagen en su regreso, y la ilusión y el sueño que cumplirá Bam Bam Masseroni, un boxeador que se caracteriza por la guapeza y el ir al frente en todos sus combates, se espera una gran velada para alegría de los fanáticos.

