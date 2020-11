El día que Michael Jordan hizo trampa para ganarle a una anciana

Michael Jordan no toleraba perder (Reuters)

Micheal Jordan siempre fue descripto como un animal de la competencia y si alguien tenía alguna dudas, la miniserie documental The Last Dance que se estrenó este año y repasa su estancia en los Chicago Bulls deja en claro que esa definición es más que acertada. La ex estrella de la NBA siempre se ha destacado por tener hambre de gloria en cada temporada con su equipo, pero en su vida privada no era muy diferente.

Luego del éxito de la serie emitida en Netflix y producida en parte por ESPN, se han viralizado decenas de anécdotas sobre el ex basquetbolista que ayudan a comprender cómo funcionaba su cerebro a la hora de afrontar cualquier desafío. Una de estas historias sensacionales fue relatada por el periodista estadounidense Chuck Klosterman hace un año y por estas horas fue replicada por varios usuarios en las redes sociales.

“Hay una historia famosa sobre Michael Jordan visitando la casa de su compañero de equipo en Carolina del Norte, Buzz Peterson. Mientras jugaba un juego casual de cartas con la madre de Peterson, Jordan intentó hacer trampa mientras la anciana usaba el baño”, contó el periodista de ESPN.

“Esto se usa a menudo como un ejemplo de lo que hizo a Jordan tan asombroso; haría absolutamente cualquier cosa para ganar, independientemente de las circunstancias. Y como el personaje de esta anécdota es MJ, la historia es encantadora”, sostuvo.

Michael Jordan es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos

Es que la ex estrella de la NBA no toleraba perder en ningún aspecto de la vida. Incluso, hay videos virales que lo muestran jugando en los barrios ante desconocidos, por el simple placer de disfrutar del baloncesto y de volver a sentir la sensación de derrotar a otros. “Podía ganarte, sin que vos pudieras hacer nada, pero de una forma tranquila. No era que quería volcarla sobre vos, humillarte. Se mostró distinto. No vimos su lado combativo, porque simplemente no esperaba lo mismo de nosotros”, contó Tom Tuohy, uno de los que muchachos de 16 años que hace un tiempo disputó un encuentro amistoso con el ex Chicago Bulls.

Jordan jugó con los Chicago Bulls en dos etapas interrumpidas por su primer retiro: la primera entre 1984 y 1993, y la segunda entre 1995 y 1998. Entre ambos ciclos logró cosechar seis anillos de NBA, además fue elegido seis veces MVP (Jugador más valioso) de las finales, cinco veces MVP de la temporada y en 1985 fue elegido como rookie (novato) del año. Por eso, entro otros aspectos, es considerado como el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

