El histórico enemigo de Michael Jordan en la NBA reavivó la controversia sobre quién es el mejor de la historia

Se convirtieron en enemigos íntimos a finales de la década del 80 en la NBA. La rivalidad entre los equipos que los tenían como grandes protagonistas fue una de las más crudas en la historia de la liga. En este 2020, una exitosa serie documental recordó su histórico enfrentamiento y lo volvió a poner en el mapa del mejor básquet del mundo. El duelo entre Isiah Thomas y Michael Jordan sumó un nuevo capítulo después de las nuevas declaraciones que emitió la leyenda de los Detroit Pistons.

En plena definición de los playoffs de la NBA en la burbuja sanitaria de Orlando, Thomas volvió a dejar fuera a Jordan de la conversación sobre quién es el mejor jugador de la historia hasta el momento y quién lo será en un futuro cercano. En diálogo con la publicación estadounidense Sports Illustrated, el ex base que ganó dos títulos con los Pistons fue contundente: “por ahora, Kareem (Abdul-Jabbar) es el mejor que lo ha hecho. Pero cuando termine, LeBron James será el mejor que hayamos visto jugar al baloncesto”, analizó el hoy comentarista de la cadena NBA TV.

¿Cuáles fueron los puntos que eligió Thomas para elegir a LeBron como el mejor? “Admiro su insaciable apetito por estar en la cima y mantenerse en la cima. Nunca había visto a un jugador dominar tantas categorías estadísticas. Hemos tenido jugadores que dominan ciertas áreas, pero nunca hemos visto un jugador que realmente lo haga todo. Y lo ha hecho, sin falta, durante 17 años”, explicó el jugador que logró cortar el éxito que tuvieron los LA Lakers y Boston Celtics en la década de 1980.

Esta no es la primera vez que el propio Thomas no elige a Jordan como el jugador más dominante de la historia de la NBA. Después de su conflictiva relación dentro de la cancha, la serie The Last Dance revivió los viejos enfrentamientos entre Chicago y Detroit, la franquicia que retrasó el éxito de los Bulls. El propio MJ no tuvo problemas en responder cuando le consultaron sobre su sentimiento sobre aquel equipo que se ganó el odio de toda la liga y por el que recibió el recordado apodo de los Bad Boys. “Sí, los odiaba. Es más, todavía los sigo odiando…”.



A partir de dichas declaraciones de Jordan en el documental, Thomas apareció en varios medios y fue duro al referirse sobre los comentarios del legendario número 23. “Definitivamente me trató como un estúpido, porque nos hemos visto posteriormente, y nunca tuve esa reacción de él. Incluso siempre fue muy amable con mi familia, y hasta le regaló unas zapatillas a mi hijo. Esa competencia que tuvimos en el campo pensé que terminaba ahí, en el campo. Yo no tengo nada contra él y lo admiro como jugador de básquetbol. Nunca viví una situación poco amable con él”, afirmó el ganador de dos anillos de la NBA en mayo pasado.

Más allá de los históricos cruces sobre el parquet, hay una historia que profundizó aún más la enemistad entre Jordan y Thomas. Según cuenta la leyenda, en la previa a la participación del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Michael le avisó al entrenador Chuck Daly que si Isiah se sumaba al equipo, él no iba a ser parte del plantel. Es más, al pedido del seis veces campeón de la NBA, también se habrían plegado otras estrellas como Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing y Scottie Pippen. ¿Qué sucedió? El base de Detroit no viajó a España y vio por televisión como el Dream Team original ganó la medalla dorada olímpica.

“Kareem, Magic, Bird, Jordan o yo mismo aprendimos de nuestros entrenadores en la universidad. LeBron, sin embargo, saltó de la escuela secundaria a la NBA. ¿Quién fue su maestro? Es simplemente un genio de este deporte. Es el Einstein del baloncesto”, ratificó Thomas su fanatismo por James, que perdió en la última votación por el premio al Jugador Más Valioso de la NBA contra el griego Giannis Antetokounmpo.

