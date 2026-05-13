México

SMN alerta por lluvias torrenciales, granizo y calor sofocante en gran parte de México para este 13 de mayo

Las autoridades pronosticaron precipitaciones fuertes en varias entidades, además de rachas de viento peligrosas y temperaturas extremas en más de 15 estados

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Frente frío 50 provocará lluvias intensas, granizo y fuertes vientos en gran parte del país.
Frente frío 50 provocará lluvias intensas, granizo y fuertes vientos en gran parte del país.

El frente frío número 50 continuará generando condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles, mientras una onda de calor persistirá en diversas entidades del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo, vientos intensos y temperaturas extremas en distintas regiones de México.

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Las autoridades meteorológicas informaron que el sistema frontal se extenderá sobre el Golfo de México y el oriente del país, interactuando con un canal de baja presión en el sureste mexicano.

Esta combinación favorecerá precipitaciones intensas principalmente en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

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Entre las entidades con mayores acumulados de lluvia destacan:

  • Chiapas, con precipitaciones muy fuertes de hasta 75 milímetros.
  • Tabasco, Puebla, Oaxaca y Veracruz, con lluvias fuertes.
  • Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, donde también se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo.

Además, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico provocará lluvias en entidades del occidente, centro y sur del país, incrementando el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las lluvias intensas continuarán afectando gran parte del territorio nacional.
Las lluvias intensas continuarán afectando gran parte del territorio nacional.

CDMX y Edomex tendrán lluvias, granizo y fuertes rachas de viento

Para el Valle de México, el pronóstico prevé una mañana con cielo medio nublado y ambiente templado; sin embargo, por la tarde se espera incremento de nubosidad y lluvias importantes.

En la Ciudad de México se pronostican:

  • Intervalos de chubascos.Descargas eléctricas.
  • Posible caída de granizo.
  • Rachas de viento de hasta 40 km/h.

Mientras tanto, en el Estado de México se prevén lluvias puntuales fuertes, especialmente en la zona suroeste.

Las temperaturas estimadas para la capital del país serán:

  • Mínima de 13 a 15 °C.
  • Máxima de 23 a 25 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias podrían ocasionar:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.
  • Inundaciones urbanas.
  • Deslaves.
  • Caída de árboles y anuncios espectaculares debido al viento.

En las últimas 24 horas, una de las lluvias más intensas se registró en Barrientos, Tultitlán, Estado de México, con 55 milímetros acumulados, mientras que en Gustavo A. Madero, en la CDMX, se reportaron 42.2 milímetros.

Vista aérea de una calle de la ciudad cubierta de agua y granizo durante una fuerte lluvia, con vehículos, árboles y edificios visibles a través de la neblina
Se prevé caída de granizo en varias entidades por el avance del frente frío 50. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Onda de calor mantendrá temperaturas de hasta 45 grados

Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, otras continuarán bajo los efectos de una onda de calor que mantiene temperaturas extremas en buena parte del país.

Las entidades más afectadas por el calor serán:

Sonora y Sinaloa, donde el termómetro podría superar los 45 °C.Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con temperaturas de entre 40 y 45 °C.Jalisco, Colima, Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, con máximas de 35 a 40 °C.

Entre las temperaturas más altas registradas recientemente destacan:

  • Choix, Sinaloa: 43.6 °C.
  • Hermosillo, Sonora: 42.4 °C.
  • La Paz, Baja California Sur: 39.3 °C.
  • Mérida, Yucatán: 38.6 °C.

A pesar del intenso calor, las zonas montañosas del norte y centro del país seguirán registrando bajas temperaturas durante la madrugada.

Heladas y bajas temperaturas persistirán en zonas montañosas

El contraste climático continuará siendo una de las características principales del pronóstico para este miércoles 13 de mayo.

Persisten heladas en zonas altas del norte y centro del país. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
Persisten heladas en zonas altas del norte y centro del país. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Las temperaturas mínimas previstas son:

De -5 a 0 °C en zonas serranas de Durango, con posibilidad de heladas.De 0 a 5 °C en regiones altas de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Las temperaturas más bajas reportadas recientemente fueron:

  • La Rosilla, Durango: 1.5 °C.
  • Oyameles, Puebla: 2 °C.
  • Altzomoni, Estado de México: 2.2 °C.

El fenómeno evidencia el fuerte contraste meteorológico que actualmente afecta al país, con calor extremo en algunas regiones y ambiente frío en zonas montañosas.

Vientos intensos y oleaje elevado activan alertas en costas y carreteras

Además de las lluvias y el calor, las autoridades meteorológicas alertaron por fuertes rachas de viento en distintas entidades.

Se pronostican:

  • Rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora.
  • Evento de “Norte” en el istmo y golfo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Chiapas.
  • Vientos de hasta 50 km/h en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo y otras entidades del centro del país.

En el golfo de Tehuantepec también se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda:

  • Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.
  • Mantener limpias coladeras y desagües.
  • No cruzar calles inundadas ni ríos crecidos.
  • Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento.
  • Mantenerse atento a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo informó que el frente frío número 50 perderá fuerza gradualmente y adquirirá características de sistema estacionario en el Golfo de México; sin embargo, las lluvias y el ambiente caluroso continuarán afectando varias regiones del país durante las próximas horas.

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