Repasando los trabajos de Tollin, Jordan se quedó con uno. “Vos hiciste eso”, dijo el ex jugador. “Sí”, respondió el productor, a lo que Michael contestó: “Vi esa cosa tres veces. Me hizo llorar. Amo a ese pequeño”, relató la periodista Ramona Shelburne de la cadena ESPN. ¿A qué producción se refería MJ? Al documental llamado “Iverson”, que el propio Tollin produjo en base a la dura historia de vida de uno de los mejores jugadores del Siglo XXI, ex base de los Philadelphia 76ers, elegido como el jugador más valioso de la NBA en 2001 y cuatro veces máximo goleador de la liga.