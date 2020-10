Ronaldinho confirmó que tiene coronavirus

El mes pasdo, Ronaldinho visitó las obras del nuevo estadio del Atlético Mineiro (Reuters)

No parece ser el mejor año para Ronaldinho. Luego de haber sido liberado en Paraguay, el ex futbolista confirmó que contrajo coronavirus en las últimas horas, aunque llevó tranquilidad para todos sus seguidores al aclarar que no tiene síntomas y que se encuentra aislado.

“Hola amigos, familiares, fans, testé positivo en coronavirus, todo bien, ahora estoy asintomático, todo bien. Un gran abrazo para todos y que estén bien”, declaró el ex jugador del FC Barcelona en un video que publicó en sus redes sociales dedicado a quienes se preocupan por él.

EL 24 de agosto Ronaldinho Gaúcho fue liberado, luego de haberse presentado ante Gustavo Amarilla, juez de la causa que lo investigaba por haber ingresado a Paraguay con documentación falsa. El ex futbolista había sido detenido en marzo de este año y desde entonces había estado en apresado, primero en un centro de detención y luego en un hotel de Asunción. El magistrado decidió darle el derecho de la libertad a él y a su hermano, Roberto de Assis Moreira, quienes de inmediato viajaron rumbo a Río de Janeiro.

Ronaldinho Gaucho llegó a el 25 de agosto a Río de Janeiro, tras su detención en Paraguay (EFE)

El viernes, desde su hogar en Brasil, había publicado un mensaje para Pelé en su cumpleaños 80 y le agradeció a uno de los mejores futbolistas de la historia por todo lo que ha hecho por el deporte y por haber “abierto las puertas” a todos los que vinieron después de él.

Ahora, el ex jugador del PSG y del AC Milan, entre otros, estará realizando el aislamiento en Belo Horizonte y se ausentará al evento que tenía planeado presentarse por invitación del Atlético Mineiro. En otro video, contó: “Estoy en Belo Horizonte desde ayer (sábado), vine a participar en el evento, y a pedido de Auto Truck hice los exámenes y di positivo en covid. Estoy bien, asintomático, pero pronto tendremos que dejar el evento. Pronto estaremos allí juntos. Gran abrazo”.

Parece que el brasileño no puede relajarse, porque recién hace meses pudo librarse del conflicto judicial que tuvo en Paraguay y que provocó que tuviese que celebrar su cumpleaños 40 en prisión. El popular Dinho, campeón con la selección de Brasil en el Mundial 2002, fue finalmente beneficiado con la “suspensión condicional del procedimiento” ya que la expectativa de pena no excede de los dos años. En cambio, a su hermano Roberto el juez lo condenó a 2 años de cárcel con suspensión de la pena, con obligación de comparecer cada 4 meses ante un juzgado en su lugar de residencia (Río de Janeiro).

