Videos y fotos de Valeria Márquez resurgen en TikTok: así hablaba de su exnovio, el hijo del R1

En videos rescatados de sus en vivos, Valeria Márquez habla de "su marido", pelea por teléfono con alguien llamado Francisco y carga un peluche con el apellido de quien hoy es señalado como el presunto autor intelectual de su muerte. (Captura de pantalla/Redes sociales)

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Valeria Márquez tenía 23 años y era dueña de un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, cuando fue asesinada el 13 de mayo de 2025 durante una transmisión en vivo en TikTok. Más de un año después, la detención del líder criminal Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como El R1 revivió su caso: las autoridades confirmaron que su hijo, Francisco Álvarez Solorio, habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

Tras estas nuevas revelaciones que le han dado un giro a la trama de la influencer, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos y fotos de Valeria Márquez que ahora toman un nuevo significado.

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En esos clips, grabados antes de su muerte, Valeria haría referencia a su exnovio. Son fragmentos que los usuarios en TikTok rescatan ahora para reconstruir la relación que, según el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, terminó en el crimen que causó conmoción a nivel internacional.

Valeria Márquez y Francisco, hijo del R1

Valeria Márquez y Francisco "N", hijo del R1 (Redes sociales)

Desde las semanas posteriores al feminicidio, usuarios en foros y redes sociales ya vinculaban a Valeria con Francisco Álvarez Solorio. El 20 de mayo de 2025, el medio hondureño TuNota publicó fotografías que mostraban a la influencer besando a un hombre identificado como el hijo del R1, frente a un arco de rosas rojas con un letrero de neón que lee “¿Quieres ser mi novia?”.

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El perfil de Instagram de quien sería Francisco muestra un estilo de vida alejado de cualquier discreción: viajes por el mar en yate, fiestas y fotografías con amigos.

Otra imagen que ha circulado ampliamente es la de Valeria abrazando un oso de peluche, mismo que viste un jersey con el apellido “Álvarez” estampado por la espalda. Cabe apuntar que, según la información disponible, el hijo de R1 jugaba en un equipo de futbol local.

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Valeria Márquez con un peluche con el apellido "Álvarez" en la espalda. (Redes sociales)

En uno de los videos que circulan, Valeria recibe una llamada durante un en vivo de alguien a quien más adelante se le oye susurrar su nombre, Francisco.

El hombre, desde el teléfono, se queja de cómo se ve ella en pantalla, tal vez por la forma en la que vestía, pues la joven reclama: “No se me ve nada, no se me está viendo nada... Aquí quédate para que veas cómo me paro”.

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La conversación entre ambos sigue y Valeria dice: “¿Por qué no me sale cuando te metes? (al en vivo) Te voy a bloquear ya de una vez".

Posteriormente la otra persona al teléfono sigue hablando con ella, y luego la también modelo deja salir un: “Ay, Francisco...”. Después de otra pausa ella responde enojada: “Como que tienes ganas de pelear tú”.

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En otra transmisión, se desconoce si anterior o posterior a la escena de la llamada antes descrita, se ve a Valeria arreglándose frente a la cámara. Al interactuar con sus seguidores, uno de ellos le pregunta por la camioneta que maneja, a lo que se le escucha contestar: “La camioneta que traigo es de mi marido. Porque a mi marido no le gusta que yo ande batallando”.

En el fondo de esa misma grabación se distingue el peluche de oso de gran tamaño que el hijo del R1 le habría obsequiado a la influencer.

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También circuló otro audio en redes sociales, en donde se le escucha hablar a Valeria del maltrato emocional por parte de una expareja, aunque no es posible determinar si hace referencia a Francisco Álvarez Solorio o a otra persona. En el audio, la joven habría dicho: “Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban”.

En sus propias redes sociales, Valeria había dejado una advertencia pública sin nombrar a nadie: “Hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, pero nunca mencionó de quién se trataba.

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¿Cómo asesinaron a Valeria Márquez?

El día del feminicidio, horas antes del ataque, una empleada del salón le contó a Valeria que un supuesto repartidor había llegado a buscarla para entregarle un paquete, pero se negó a dejarlo porque ella no estaba. Avisó que regresaría por la tarde.

Durante la transmisión en vivo que Valeria mantenía esa tarde, distintas personas llegaron al local con pretextos variados: una llevó un pedido de cafetería, otra entregó un peluche. La propia Valeria verbalizó su incomodidad ante la cámara: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí”. Luego agregó: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”.

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Pese a eso, no salió. Una amiga identificada como Vivian le enviaba mensajes insistiéndole que se quedara. Valeria respondió ante la cámara: “Es que quiere que me espere, dice la Vivian que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendej* que me tengo que ir”.

En el aniversario del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, se observa su salón con un letrero de "Inmueble Asegurado" en la entrada, reflejando el estado actual del local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minutos después, otro supuesto repartidor entró al local, preguntó si ella era Valeria y le disparó dos veces: una en el abdomen y otra en la cabeza, todo mientras ella se encontraba realizando una transmisión en vivo.

¿Quién mandó a matar a Valeria Márquez?

El 31 de julio de 2026, más de un año después del crimen, García Harfuch reveló en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum la línea de investigación que apunta a Francisco Álvarez Solorio como el origen de la orden de asesinato.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, dijo el secretario de Seguridad.

Según Harfuch, Francisco N pidió a su padre el R-1 que matara a Valeria Márquez.

La declaración llegó un día después de la captura de Ramón Ángel “N”, alias El R1, detenido el 30 de julio en Atotonilco El Alto, Jalisco, en un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Por otro lado, este domingo la Fiscalía de Jalisco informó la detención de Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio, quien habría informado al repartidor si la joven se encontraba en el local, además de facilitar su huida.

Mientras tanto, Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo y es buscado por las autoridades mexicanas.