“Él (Ronaldinho) no está incomunicado, según me comentaron no quiere hablar con su mamá para no preocuparla”, aseguró el comisario Blas Vera al periódico local Extra, quien al mismo tiempo comentó que, “Hasta el momento no me dijeron nada, pero seguramente le van a preparar un asado, normalmente los fines de semana hacen”.