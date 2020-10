Es como un divorcio: así es la actual relación entre Checo Pérez y su escudería Racing Point

Checo llegó hace siete años a Racing Point, cuando se llamaba Force India (Foto: Instagram/schecoperez)

A pesar de sus buenos resultados en la pistas de la Fórmula 1 (F1) en este 2020, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez confesó que su relación con Racing Point es extraña, luego de que hace unas semanas la escudería decidió romper el acuerdo de tres años que tenían con él.

Incluso, el jalisciense la comparó con un matrimonio fallido. Así lo dijo este viernes durante una entrevista con el medio británico Channel 4:

Es realmente extraño. Es como estar con una esposa de la que ya sabes que en dos meses te vas a divorciar

Sin embargo, señaló que el momento de incertidumbre que vive actualmente con Racing Point no es algo nuevo en su trayectoria de casi una década, pues en años pasados igual ha tenido que esperar a conocer su futuro.

El piloto mexicano vive sus últimas semanas con la escudería (Foto: Instagram/schecoperez)

Vengo aquí, hago mi trabajo dentro y fuera de la pista, tengo que asegurarme de cumplir al 100% siempre. He estado aquí durante muchos años, he vivido situaciones similares y diferentes, esto solo es parte del juego y lo acepto

No obstante, el piloto de 30 años de edad ha dejado en claro que es un profesional dentro y fuera de las pistas, pues dará su máximo esfuerzo hasta la última vuelta a bordo del monoplaza rosado, sobre todo por lo que representa para él desde los tiempos de Force India.

Este equipo ha sido tremendo para mí. Hemos estado juntos durante siete años, tengo muchos amigos aquí, así que solo quiero terminar mi carrera con ellos en lo más alto y asegurarme de que siempre recordemos nuestro tiempo con mucho orgullo

Sobre su continuidad en la Fórmula 1, Checo quien marcha en la quinta posición del campeonato mundial, aseguró que aún tiene muchas ganas por seguir adelante y consideró que está en su mejor momento en sus casi 10 años en el Gran Circo.

A pesar de su próxima salida de Racing Point, el piloto mexicano se ha hecho un nombre en el máximo circuito del automovilismo (Foto: Instagram/schecoperez)

Obviamente quiero seguir adelante, tengo mucha hambre, siento que estoy en la cima de mi carrera, que mis próximos años van a ser los mejores, pero necesito poder encontrar algo muy bueno para poder seguir adelante

Por ello, espera encontrar algo bueno y en noviembre podría conocerse su futuro y en la órbita se manejan las escuderías de Haas, Alfa Romeo, Williams y Red Bull.

“He tenido algunas conversaciones con varios equipos que todavía no tienen alineaciones confirmadas para el próximo año. Puedo decir que ha habido algunos avances aquí y allá , pero todavía no tengo nada que informar, no he firmado nada”, sostuvo.

Hasta el momento, Sergio Pérez ha acumulado 68 puntos en lo que va de la temporada 2020 de la F1; mientras que su compañero de Racing Point e hijo del dueño de la escudería, Lance Stroll, es noveno de la serie.

16/06/2020.- Carlos Sainz celebrando su tercera victoria en el Rally Dakar (Foto: DDPI MEDIA)

Cabe recordar que hace unas semanas el mítico piloto español de Rally, Carlos Sainz, defendió a “Checo” Pérez tras el anuncio de que Racing Point lo sustituirá el próximo año por el alemán Sebastián Vettel, cuando la escudería pase a nombrarse como Aston Martin.

Para mí lo de Checo es una faena (mala jugada). El equipo al que ha salvado de la bancarrota y con el que ha confiado tanto ahora no quiere continuar con él justo cuando por fin le dan un coche para pelear. A mí me da rabia porque tengo buena relación con él y lo respeto como piloto

Además, indicó que tanto en la F1 como en otros deportes, el rendimiento no lo es todo, pues hay muchos intereses. “Esto te recuerda que este deporte es así, pero así lo hemos elegido y hay que aceptarlo, pero es una faena. Espero que Checo encuentre un asiento que lo motive ”, declaró.

MÁS SOBRE ORTOS TEMAS:

¿Gasly a Renault? El rumor que mantiene en vilo al mercado de pases de la Fórmula 1

Las indignantes imágenes de las tribunas de Tomateros, a horas del regreso de los aficionados al fútbol

El caso de Toño García: la ex joya de Pumas que está en silla de ruedas y demandó al club por negligencia médica