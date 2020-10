El caso de Toño García: la ex joya de Pumas que está en silla de ruedas y demandó al club por negligencia médica

El ex auriazul continúa su rehabilitación estudiando y realizando natación (Foto: Instagram/tonogarciaf)

Hace tres años José Antonio García no solo podía caminar, sino que era una joven promesa del fútbol mexicano y titular indiscutible con los Pumas de la UNAM, club de sus amores y con el que hoy en día tiene un conflicto legal.

El defensor que idolatra a Sergio Ramos del Real Madrid, llegó a los 10 años de edad a la cantera universitaria y con su talento pasó por las categorías sub 13, sub 15, sub 17, hasta que en 2012 hizo su debut profesional en la Liga MX.

Incluso, ese mismo año, con solo 20 años y portando el dorsal 65, marcó su primer gol con los auriazules frente a los Diablos Rojos del Toluca, cabeceando en un tiro de esquina y venciendo, curiosamente, al guardameta Alfredo Talavera, hoy figura de Pumas.

Sin embargo, su destino cambió cuando una lesión en la ingle mal atendida por parte del cuerpo médico de los Pumas lo alejó de las canchas de fútbol. Y es que en solo 22 meses, entre el 2013 y 2014, acumuló cuatro operaciones de cadera, bajo la directiva de Antonio Sancho.

Su máximo ídolo es el defensor del Real Madrid, Sergio Ramos (Foto: Instagram/tonogarciaf)

Dichas intervenciones mermaron su rendimiento, pero su amor por este deporte lo hizo continuar a pesar de que el dolor era cada vez más fuerte.

Con Rodrigo Ares de Parga, ex presidente del club, llegó la renovación de dos años y también un préstamo sin consulta al jugador, con el Zacatepec de la Liga de Expansión MX, en donde los dolores tampoco cesaron. Para el 2017, García acudió a un especialista que le dijo que todo el procedimiento lo había llevado mal y que ahora solo tenía una opción: ¿caminar o jugar?

Hoy, con 28 años de edad y en silla de ruedas, José Antonio García compartió al portal Récord que Pumas se ha desentendido de él, esto a pesar de que tenía contrato vigente con los universitarios y la lesión se produjo en un partido oficial, por lo que el propio jugador tuvo que hacerse cargo de sus gastos de rehabilitación.

Por ello, a 3 años de su último encuentro con Pumas, “Toño” García tuvo que acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) para que los felinos se hicieran responsables por la negligencia.

En su segunda temporada en Pumas se convirtió en titular (Foto: Instagram/tonogarciaf)

De acuerdo con la información del periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, antes de ello, Pumas solo le había ofrecido 70 mil pesos al jugador para cubrir los gastos médicos como indemnización para evitar que el jugador acuda a instancias superiores.

Cabe mencionar que horas después de que Récord diera a conocer este jueves la historia del ex defensa central, el club de fútbol que representa la máxima casa de estudios del país, emitió un comunicado de prensa en el que se dejó claro que no hablarán del tema.

Con relación a la demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por parte del señor José Antonio García Fernández, el club manifiesta que, en apego a la confidencialidad del procedimiento y respeto a las partes, no emitirá una declaración al respecto hasta en tanto no se desahogue el mismo

Y es que entre los involucrados en el asunto, está José Remírez, quien en la directiva anterior ocupaba el cargo de vicepresidente de operaciones, y hasta el momento es integrante de la diligencia auriazul, y es de los últimos integrantes que quedan en Pumas que formaron parte de la administración de Rodrigo Ares de Parga.

Tpño y su pareja, Cris Aguinaga (Foto: Instagram/tonogarciaf)

A pesar de la dura situación que enfrenta y que posiblemente no vuelva a las canchas, actualmente “Toño” se deja ver en sus historias de Instagram con buen humor y tratando de llevar una vida normal mientras se recupera.

Asimismo, estudia la licenciatura de Comunicación y junto con su pareja, Cris Aguinaga, hija del mítico futbolista ecuatoriano del Necaxa, Alex Aguinaga, se muestra sonriente, leyendo, nadando o haciendo otras actividades.

