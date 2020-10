¿Gasly a Renault? El rumor que mantiene en vilo al mercado de pases de la Fórmula 1

Pierre Gasly es una de las figuras de este 2020 en la Fórmula 1: ¿Dónde seguirá si carrera? (Foto: Reuters)

El caso de Pierre Gasly es uno de los más llamativos en la Fórmula 1. Pasó de gran promesa a descartado, para pegar un giro completo hasta ser una de las figuras de la temporada a pesar de pilotear un auto de inferiores condiciones a los principales. El mal rendimiento de Alexander Albon en Red Bull Racing hacía creer que le iban a dar una nueva chance en la escudería principal, pero esa opción no parece potable por el momento. Y las noticias en torno a su futuro sacuden ahora al mercado de pases de la categoría.

El diario suizo Blick aseguró que el piloto de 24 años intentará negociar con Alpine, el nombre que llevará Renault a partir del 2021. La intención de Gasly, según el citado medio, es la de ser el compañero del experimentado Fernando Alonso en reemplazo de su compatriota Esteban Ocon.

El detalle, no menor, es que los pilotos galos tenían una estrecha amistad hasta que ese vínculo se cortó. “Solíamos ser amigos. Pero luego comencé a ganarle y no le gustó. Eramos mejores amigos realmente en el pasado. Hacíamos muchas cosas juntos con Esteban. Cuando teníamos nueve o diez años solíamos ir a probar en karting cuando estaba nevando. Pasábamos mucho tiempo juntos. Pero llegó hasta un punto en que él se molestaba mucho y ya no era agradable. Así que dejamos de ser amigos. A partir de allí siempre tuvimos mucha rivalidad. Si no hablamos de carreras está bien, podemos pasar tiempo juntos. Nos respetamos el uno al otro”, sorprendió Gasly a la prensa durante el 2018 tras el GP de Baréin.

Gasly adelante con el Alpha Tauri y Ocon atrás con el Renault (Foto: Reuters)

La actualidad los encuentra en escenarios diferentes. Gasly viene de hacer historia al lograr ganar el GP de Monza con Alpha Tauri y se ubica 10° del Campeonato de Pilotos tras arribar en el sexto puesto en la última carrera disputada en Alemania. Ocon, por su parte, tuvo como mejor resultado un 5° puesto en el año y está 12° en la tabla –tres abandonos–, muy lejos de su compañero Daniel Ricciardi (4°).

Pero la noticia no sólo impacta por el hecho de poder ver a Gasly pegando el salto hacia Alpine. También porque muchos lo señalaban como el reemplazante de Albon en Red Bull Racing como compañero de Max Verstappen. Con esa opción tomando fuerza a nivel mediático, Helmut Marko, hombre de influencia en la escudería de las bebidas energizantes, le bajó el tono notablemente hace un mes: “Ahora mismo no estudiamos el ascenso de Pierre. Gasly es uno de nuestros pilotos de Red Bull, ahora mismo está en Alpha Tauri y está haciendo un gran trabajo allí, pero también necesitamos que ese equipo tenga un líder”.

Albon, con un monoplaza superior a Pierre, apenas lo aventaja por 11 unidades en el Campeonato de Pilotos y su futuro dentro de Red Bull Racing parece estar sentenciado. Sin embargo, los rumores que empiezan a sonar con fuerza en ese team tienen el nombre de Nico Hülkenberg. Marko reconoció en las últimas horas que por primera vez podrían ir a buscar un nombre fuera de su academia de pilotos y el alemán está en la consideración tras su 7° y 8° lugar este año a bordo de los Racing Point que le tocó comandar como reemplazante de Checo Pérez y Lance Stroll.

Hülkenberg no es el único en la lista de Marko y compañía: también está el mexicano Pérez en la consideración. “Podemos llamar a los nombres que están disponibles en el mercado”, admitió Helmut en los últimos días tras el GP de Eifel.

Mick Schumacher, cada vez más cerca de Alfa Romeo (Foto: EFE)

El medio suizo Blick advierte que finalmente Mick Schumacher recalará en Alfa Romero como reemplazante de Antonio Giovinazzi y como compañero de Kimmi Räikkönen, mientras que Robert Shwartzman y Robert Shwartzman –las otras dos promesas de la academia de manejo de Ferrari– batallarán por un puesto en Haas.

En cuanto a Alpha Tauri, la opción de hacer descender a Albon al segundo equipo sigue vigente siempre atada a lo que suceda con Gasly. También podría quedar sin lugar el ruso Daniil Kvyat, quien sería sustituido por el japonés Yuki Tsuonda, piloto de la academia Red Bull que está tercero en la tabla de la Fórmula 2 con tan solo 20 años.

Todo esto se desarrolla en un momento de plena incertidumbre para Red Bull Racing tras el anuncio de salida de Honda como motorista para fines de 2021. La escudería no definió el rumbo que seguirá y hasta hay rumores que indican que peligra la continuidad de Verstappen si no le dan un auto competitivo.

