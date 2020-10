Cavani reveló el diálogo que mantuvo con Riquelme para sumarse a Boca antes de firmar con el Manchester United

Cavani reveló el diálogo que tuvo con Riquelme

Fue una de las figuras de las que más se habló en el último mercado de pases en Europa. Tras dejar el PSG, Edinson Cavani buscó un nuevo destino entre los poderosos del Viejo Continente y algunos equipos tradicionales de Sudamérica como Gremio o Boca. Una posibilidad efímera con el Atlético Madrid llenó los periódicos españoles antes de convertirse en refuerzo del Manchester United.

Sin embargo, durante todo ese proceso, el delantero uruguayo reconoció que tuvo una conversación con el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, mientras estaba sin equipo. “Me escribió con mucho respeto. Hablamos un poco porque le tengo estima y por todo lo que fue como profesional. Fue una conversación sana y me dio alegría su apoyo. También me invitó a comer un asado”, contó la figura internacional en una entrevista brindada al programa de ESPN, 90 Minutos.

Como Edi tuvo de ídolo en su infancia al Manteca Martínez y su sueño es “convertir un gol en La Bombonera” y colgarse del alambrado, el ex artillero del Napoli explicó los detalles de lo que pudo haber sido su arribo al Xeneize. “Boca es un gigante, la verdad es que cualquier futbolista se le pasaría por la cabeza vestir esa camiseta. Sobre todo con después de una llamada de un referente del club que te demuestra el cariño. Román no me escribió para convencerme, sino que lo hizo con una intención respetuosa, demostrando afecto y eso a cualquier jugador le da mucha ilusión. Los uruguayos que pasaron por ahi también triunfaron y siguiendo la historia de nuestro fútbol me despierta curiosidad. La verdad es que tuvimos una charla sana y tranquila”, subrayó.

El sueño de Cavani de jugar en Boca

Desde el Reino Unido, el flamante refuerzo del Manchester United también reveló que tuvo coronavirus y manejó la posibilidad de instalarse en su campo de la localidad uruguaya de Salto hasta que pase la pandemia. “El fútbol es mi pasión pero manejé la opción de dedicarme al campo hasta que pase esta situación. Nosotros tuvimos Covid-19 con mi novia después de las vacaciones en España. Tuvimos miedo y lo cuento ahora porque es pasado”, relató.

Cavani fue uno de los jugadores del mercado de transferencias ya que desde el pasado 30 de junio estaba con el pase en su poder luego de siete años en París Saint Germain. “Fueron años imborrables”, remarcó el máximo goleador de la historia del club parisino, y explicó que su ausencia en el seleccionado uruguayo para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar fue consensuada con el Maestro Oscar Washington Tabárez.

“La verdad es que es algo muy lindo llegar a este club que tiene desafíos muy importantes. Esto recién empieza y es un lugar maravilloso para disfrutarlo. Ahora estamos de cuarentena porque llegamos a Inglaterra en una casa que nos dio el club. Estaré unos días acá y luego comenzaré con los entrenamientos. Estoy muy entusiasmado”, concluyó.

