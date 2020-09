“Esto no lo puede ver Pep Guardiola”: el ataque de furia del Kun Agüero por perder a un juego que se hizo viral

La violenta reacción del Kun Agüero al perder en los videojuegos

Sergio Agüero se convirtió en toda una celebridad en el mundo virtual. El parate en la actividad deportiva por la pandemia le abrió esta nueva faceta al Kun, quien a pesar del reinicio de la acción en el fútbol sigue siendo gran protagonista en los videojuegos. El delantero del Manchester City otra vez se transformó en viral por una inesperada reacción mientras estaba grabando una transmisión con el reconocido streamer español Ibai Llanos.

El futbolista argentino quedó eliminado en el juego Fall Guys y comenzó a darles golpes a la mesa. “Hostia, hostia, hostia”, comenzó a gritar en ese momento Ibai sin entender lo que estaba ocurriendo. “No juego más", se indignó Agüero.

“¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido eso?", se escuchó que preguntaban otros integrantes de la emisión ante los ruidos. El futbolista, enojado, seguía insultando al aire. “Cortamos straeming chicos, esto no lo puede ver Pep Guardiola. Vale gente. Cerramos. Nos vamos”, cortó la publicación Ibai sin despedirse del deportista argentino de 32 años.

Las imágenes se viralizaron luego de que el propio Llanos compartiera en sus redes el video. Agüero se hizo cargo del hecho y se sumó a la publicación: “Por suerte no era un mando. Era una botella de agua, jee. Igual no recomiendo que copien lo mismo. Poné un clip la próxima cagándome de risa. Así no piensan que estoy loco”.

Cabe destacar que el jugador del City de Guardiola debió ser operado a fines de junio por una lesión en la rodilla izquierda. Si bien ya retomó los entrenamientos, todavía no volvió a jugar y aprovecha su tiempo libre para seguir con su otra faceta en las transmisiones en vivo.

La bronca del Kun Agüero tras peder con James Rodríguez en la Champlay

Hace unos meses atrás, el Kun también mostró su costado más furioso durante un partido contra James Rodríguez en el torneo solidario que habían organizado el tenista Diego Schwartzman y el futbolista Paulo Dybala. Tras perder contra su colega colombiano, revoleó el control y afirmó: “No sé para qué juego... Me agarra una moto, loco, con este juego. No se puede jugar así”.

Sin embargo, Agüero se destaca en sus transmisiones en vivo más por sus comentarios divertidos y hasta por cruzar sus dos facetas. Inclusive, mientras se desarrollaba toda la novela sobre la posible salida de Lionel Messi desde el Barcelona hacia Manchester, un canal deportivo argentino se sumó a la emisión del futbolista esperando que hiciese algún comentario sobre su amigo.

