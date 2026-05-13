Colombia

La Flip rechazó las recientes descalificaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella contra la prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa ha advertido sobre un patrón de ataques preocupantes en plena campaña electoral

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Ilustración en acuarela de María Lucía Fernandez y Abelardo de la Espriella sentados en una mesa, con el logo de FLIP en el centro superior.
Según la FLIP los ataques del candidato se han hecho comunes durante su campaña presidencial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente episodio entre Abelardo de la Espriella y la periodista María Lucía Fernández en una entrevista para Noticias Caracol volvió a encender el debate sobre el trato de los candidatos presidenciales hacia la prensa.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó su rechazo a los comentarios proferidos por el candidato, señalando que estos hechos forman parte de un patrón repetido de ataques. Desde la Flip, la directora ejecutiva Sofía Jaramillo Otoya advirtió que lo sucedido no es un caso aislado.

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“Lo que ha pasado con María Lucía Fernández y otras entrevistas hacen parte de un patrón de ataques y descalificaciones contra periodistas”, afirmó a Minuto60. Además, destacó el contexto electoral como un factor que vuelve estos ataques especialmente preocupantes.

“Esto no se puede normalizar ni reducir simplemente a una discusión sobre formas, sobre temperamentos”, subrayó.

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Jaramillo Otoya hizo énfasis en la preocupación por los comentarios basados en género: “Incorporan estereotipos sexistas, comentarios con connotaciones sexuales que buscan desacreditar el trabajo de ellas o incomodarlas. Generan un ambiente bastante hostil para el ejercicio periodístico”, señaló.

La directora de la Flip puntualizó: “Cuando una persona con aspiraciones presidenciales responde al escrutinio periodístico mediante estigmatizaciones o burlas, comentarios degradantes, especialmente con mujeres periodistas o a mujeres periodistas, pues se deterioran las condiciones para el ejercicio de la prensa y afectan el debate público”.

La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre el impacto de estos discursos desde figuras de poder. Para la Flip, es fundamental que en el contexto electoral se respete el rol de vigilancia y control público que ejerce el periodismo, así como las preguntas críticas que surgen en el debate democrático.

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