La tristeza de Messi, la razón de la salida de Suárez y el futuro de Lautaro Martínez: la palabra de Koeman antes de su debut oficial en Barcelona

Ronald Koeman se refirió al momento que vive Lionel Messi dentro del club (REUTERS/Albert Gea)

La hora de la verdad se acerca. Este domingo, en el Camp Nou, Ronald Koeman, la gran apuesta de la dirigencia del Barcelona para refundar el plantel tras la histórica goleada sufrida ante Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League, tendrá su debut oficial por La Liga de España ante Villarreal.

Tras vencer al Gimnàstic de Tarragona, Girona y Elche, los Culé recibirán al Submarino Amarillo. Para este compromiso estará desde el inicio Lionel Messi, quien finalmente se quedó en la institución pese a manifestar su deseo de cambiar de aire por tener diferencias con la dirigencia, especialmente con Josep María Bartomeu.

Lionel Messi apuntó contra la dirigencia en la salida de Luis Suárez (@leomessi)

La Pulga no ocultó su fastidio en las redes sociales. En un sentido mensaje de despedida hacia su amigo Luis Suárez, aprovechó la ocasión para apuntar nuevamente contra los mandatarios azulgranas. “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, escribió el ’10′.

Koeman fue consultado sobre esta situación. “ Es normal que Messi esté triste porque un amigo suyo se va del club. Pero Leo ha sido un ejemplo para todos en los entrenamientos y en los partidos. Ni un día he visto una sesión en la que no esté listo. Ha demostrado un gran compromiso, no tengo ninguna duda sobre él en este sentido”.

El estratega holandés también aclaró que la salida del Pistolero no fue una decisión exclusivamente suya; sino que la habían tomado con anterioridad los dirigentes y que él la avaló. “Parece que yo he sido el malo de esta película, y no es así. Desde la llamada a Luis Suárez he demostrado respeto por él como persona y como jugador. Le dije que si se quedaba tendría complicado jugar, pero que si se quedaba sería uno más. Antes de firmar el club ya había tomado algunas decisiones y yo he apoyado estas decisiones. No es solo una cuestión mía. Yo con Luis nos respetamos y hemos hablado claramente sobre su futuro. Tuvo la oportunidad de marcharse al Atlético y le deseo toda la suerte del mundo”, afirmó.

Luego de la salida del uruguayo rumbo al Atlético Madrid, los catalanes intentan acelerar las gestiones para contratar a otro goleador. Los principales apuntados son Lautaro Martínez y Memphis Depay. “Nada está descartado, pero como he dicho, me centro en los jugadores que están. El Barça siempre tiene que estar preparado para reforzarse”, fue la escueta respuesta que lanzó el DT al ser consultado sobre el posible arribo de estos futbolistas.

“Si preguntas esto a los entrenadores que han estado en el Barça, seguro que te dicen que nunca ha tenido un día tranquilo. Yo sabía que al tener que afrontar cambios iba a tener gente a favor y otra en contra. Yo lo sabía, ningún problema, forma parte de estar en el mejor club del mundo, aunque ojalá haya un poco más de tranquilidad”, comentó Koeman sobre el convulsionado y mediático presente que vive el club.

Otras frases destacadas:

“Para mí Ansu Fati es imprescindible. Tiene un gran talento, si ha debutado en la absoluta quiere decir algo. Es joven y tiene que aprender, es un jugador de futuro pero es algo impresionante que a su edad ya tiene nivel para jugar en el primer equipo del Barcelona”.

“Primero hay que poner a cada jugador en su mejor posición. Coutinho puede jugar de ’10′ o en banda izquierda con libertad. Su calidad está arriba, pero también le gusta defender y ayudar al equipo, pero me interesa que demuestre su calidad hacia el área, tiene un buen chute. Me gusta y ojalá que triunfe en el Barça esta temporada”.

“Ter Stegen está recuperándose, aún no sé el tiempo de baja, quizá un par de semanas más. Estoy muy contento con Neto y los jóvenes, que también están demostrando que serán grandes porteros”.

