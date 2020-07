El Mono Burgos, íntimo: por qué no llora, Bielsa como “pilar” de su carrera y el consejo de vida que le dio Griguol

German Burgos dejará de ser el ayudante de campo de Diego Simeone (REUTERS/Susana Vera)

Germán Adrián Ramón Burgos se prepara para dar un nuevo paso en su carrera profesional. Después de una larga experiencia como ayudante de campo de Diego Simeone, el Mono emprenderá su camino como entrenador principal. Esto ocurrirá una vez que el Atlético Madrid termine su participación en la Champions League, que se disputará en su versión reducida en agosto en Lisboa.

Aunque tiene la mira el cruce de cuartos de final ante el Leipzig de Alemania, Burgos sabe que atraviesa momentos de despedida. Una muestra de eso fue el homenaje que le hicieron hace pocos días en el estadio Wanda Metropolitano en la previa del duelo ante la Real Sociedad por la última fecha de la Liga española. “Soy más duro que una piedra. El otro día, en el homenaje, se movió un poquito el corazón, y empecé a masticar, aguanté y aguanté. Si hubiese habido gente, habría sido peor”, dijo el Mono en una entrevista que concedió al diario El País de España. Y, consultado sobre sus sensaciones aquel día, explicó por qué no le gusta mostrar sus emociones en público: “No iba a llorar, peleé, peleé. Los rockeros no lloran, da mala imagen”.

El argentino apeló a su tradicional humor para hablar de los cambios que debería afrontar para ser primer entrenador. “Si se repasan mis fotografía a lo largo de los años verán que cambié mucho, mi padre era peluquero”, bromeó y aprovechó para dar una respuesta a quienes alguna vez lo subestimaron por su aspecto “desaliñado”: “Esa siempre fue mi ventaja, por ahí se quedan con la boca abierta diciendo: ‘¿Pero este de dónde salió?’. Con 19 años ya entrenaba una escuela de fútbol de niños de nueve años. Trataba de entender al entrenador para después bajar el mensaje a mis compañeros desde mi sector, el arco. Y eso es lo que quiero hacer con mis equipos”.

Aún no se definió en que equipo comenzará su carrera como entrenador principal (REUTERS/Susana Vera)

A la hora de hablar de los técnicos que tuvo en su carrera, aseguró que todos “lo influenciaron como jugador y lo moldearon para la vida”. Sin embargo, recordó especialmente un consejo de Carlos Timoteo Griguol que lo marcó: “Él decía: ‘En vez de comprarse un coche, cómprense un departamento, pero si no me hacen caso, póngale un inodoro atrás al coche por si reciben visitas'. Eso es fútbol y vida”.

Para Marcelo Bielsa, quien lo dirigió en la selección argentina, no tuvo que más que palabras de elogio: “Es uno de mis pilares sobre cómo afrontar el fútbol, la vida, y haberlo tenido durante mucho tiempo en la selección me sirvió para quererlo aún más. Lo suyo es un ataque voraz. Jugábamos 3-1-3-3. El Athletic (Bilbao) jugó una barbaridad, Marcelo en estado puro”.

Además, el Mono aseguró que el actual DT del Leeds de Inglaterra es el que mejor trabaja la cuestión de los sistemas tácticos móviles: “Bielsa, seguro que es que mejor lo hace. Jugó ese 3-1-3-3-1 con Argentina, ahora juega un 4-2-3-1, ha jugado 4-3-3, ha utilizado zona y marca individual...”.

Respecto de los objetivos que se plantea y del estilo que tendrá como entrenador principal, se explayó: “Primero crear grupo, generar una identidad, eso seguro. Al ver tantos equipos y analizarlos durante tantos años y ver que no alcanzan sus objetivos, creo yo, que es por la conformación del grupo y de la identidad. Hay equipos que ves que si no están esas cuatro patas de la que le hablo les va a ser difícil. Uno siempre ve el fútbol, pero no está dentro de la cocina y te preguntas ¿cómo con estos jugadores no han llegado al objetivo o han descendido? Mi cuerpo técnico esta capacitado para resolver esos problemas y generar identidad”.

Burgos y Simeone trabajan juntos hace diez años (Reuters)

El ex arquero de 51 años contó que el Cholo Simeone lo había llamado para trabajar juntos en el 2006, cuando pasó de Racing a Estudiantes de La Plata. En ese momento, hicieron lo que llamaron “un pacto tácito”. “Le dije que aún no estaba preparado, que cuando volviera a Europa me llamara. Así ocurrió. Cuando lo llamaron del Catania, en 2010, aunque había pasado tanto tiempo, mantuvimos el pacto. Eso es lo bonito”, destacó el aún ayudante de campo.

Finalmente, Burgos consideró que aquel paso por el fútbol italiano funcionó como “una universidad” para la dupla técnica y reveló que en febrero del año pasado le comentó a Simeone de sus ganas de alejarse para ponerse a la cabeza de su propio equipo de trabajo.

“Somos dos amigos que se despiden, pero la amistad no va a cambiar, con solo mirarnos sabemos lo que piensa el uno del otro. Además, nos vamos a ver y nos vamos a enfrentar”, vaticinó.

