Tiembla Messi: Cristiano Ronaldo gritó campeón con la Juventus y acecha a La Pulga en la carrera histórica de títulos

La carrera entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por ser el mejor futbolista de la era actual sumó un nuevo capítulo con la consagración de Juventus en la Seria A de Italia, por noveno año consecutivo. La Vecchia Signora venció a la Sampdoria en la 36° jornada del Calcio y CR7 celebró el segundo campeonato de Liga desde su llegada a Italia, el tercero personal en el elenco de Turín. El delantero portugués suma un total de 32 títulos en su carrera y quedó a solo dos trofeos de alcanzar a La Pulga (34).

Vale la pena hacer una salvedad, ya que al capitán argentino del Barcelona solo se le computan los torneos profesionales y no los juveniles, por lo cual no figura la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008, ni el título Mundial Sub 20 de Holanda 2005, ambos logrados con la selección argentina.

Mientras Lionel Messi conquistó los 34 trofeos jugando para el Barcelona de España, Cristiano Ronaldo lo hizo vistiendo los colores del Sporting de Portugal, Manchester United de Inglaterra, el Real Madrid de España y la Juventus de Italia, además de los dos títulos logrados con la Selección de Portugal.

Gráfico comparativo de títulos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El palmarés de La Pulga: 4 Champions League, 10 Liga de España, 6 Copa del Rey, 3 Supercopa de Europa, 8 Supercopa de España y 3 Mundial de Clubes. En tanto, los 32 trofeos de Cristiano Ronaldo son: 5 Champions League, 1 Eurocopa, 2 Liga de España, 2 Serie A de Italia, 3 Premier League, 1 UEFA Nations League, 2 Copa del Rey, 1 FA Cup / Copa de Inglaterra, 3 Supercopa de Europa, 2 Community Shield / Supercopa de Inglaterra, 2 Supercopa de España, 1 Supercopa de Italia, 1 Supercopa de Portugal, 4 Mundial de clubes, 2 Copa de la Liga de Inglaterra.

El listado de títulos de CR7 en los distintos clubes y su Selección se distribuye de la siguiente manera: 3 fueron con la Juventus (dos Serie A y 1 Supercopa de Italia); 16 con el Real Madrid (4 Champions League, 2 Liga de España, 2 Copa del Rey, 3 Supercopa de Europa, 2 Supercopa de España y 3 Mundial de Clubes); 10 con el Manchester United (1 Champions League, 3 Premier League, 2 Community Shield o Supercopa de Inglaterra, 1 FA Cup o Copa de Inglaterra, 2 Copa de La Liga de Inglaterra y 1 Mundial de Clubes); 1 con el Sporting de Portugal (Copa de Portugal); y 2 con la Selección de Portugal (1 Eurocopa y 1 UEFA Nations League).

LOS 34 TÍTULOS QUE LIONEL MESSI GANÓ EN SU CARRERA

4 Champions League (2006, 2009, 2011 y 2015)

10 Liga de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019)

6 Copa del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018)

3 Supercopa de Europa (2009, 2011 y 2015)

8 Supercopa de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018)

3 Mundial de clubes (2009, 2011 y 2015)

*Cabe destacar que solo se cuentan los títulos profesionales, por lo que en el listado no se le computa la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008, ni el título Mundial Sub 20 de Holanda 2005 vistiendo los colores de la selección argentina

LOS 32 TÍTULOS QUE GANÓ CRISTIANO RONALDO EN SU CARRERA

5 Champions League (2008, 2014, 2016, 2017 y 2018)

1 Eurocopa (2016)

2 Liga de España (2012 y 2017)

2 Liga de Italia (2019 y 2020)

3 Premier League (2007, 2008 y 2009)

1 UEFA Nations League (2019)

2 Copa del Rey (2011 y 2014)

1 FA Cup / Copa de Inglaterra (2004)

3 Supercopa de Europa (2014, 2016 y 2017)

2 Community Shield / Supercopa de Inglaterra (2007 y 2008)

2 Supercopa de España (2012 y 2017)

1 Supercopa de Italia (2019)

1 Supercopa de Portugal (2002)

4 Mundial de clubes / Copa Internacional (2008, 2014, 2016 y 2017)

2 Copa de la Liga de Inglaterra (2006 y 2009)