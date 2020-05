Un ex futbolista del Villarreal reveló detalles de la personalidad y salida de Riquelme del club

Marcos Senna y Riquelme, juntos en Villarreal

Marcos Senna, futbolista paulista y naturalizado español, selección con la que ganó la Eurocopa 2008, repasó algunos capítulos de su historia como referente del Villarreal. El ex mediocampista que militó once temporadas en el Submarino Amarillo se centró en la figura de Juan Román Riquelme, considerado uno de los máximos ídolos de esa institución.

“A nivel de fútbol tengo poco que hablar de Román porque el mundo conoció lo gran jugador que fue. Mis compañeros y yo aprendimos mucho con las cosas que hacía, pero por mucho que aprendas hay cosas que están en el ADN”, lo elogió Senna, que una vez retirado volvió al Villarreal para ser directivo.

En diálogo con Secta Deportiva, dijo sobre la personalidad del argentino: “A nivel vestuario era más complicado detectar cómo era. Era una persona cerrada, estaba con los suyos. Si entrenábamos a las 10, llegaba diez minutos antes, se cambiaba, entrenaba, acababa y a casa”. En tanto, detalló por qué se precipitó la salida del enganche en España: “Todo empezó con una discrepancia con el club porque quería llegar más tarde y no lo dejaban. Él volvió en la afecha que debía pero ya no era lo mismo, el ambiente estaba un poco cargado”.

El brasileño naturalizado español jugó once temporadas en el Submarino Amarillo (desde 2002 hasta 2013)

Riquelme quedó enemistado con su ex entrenador Manuel Pellegrini, otro de los motivos que lo alejaron de la entidad de Castellón. Senna opinó: “Yo pongo a Pellegrini arriba de Riquelme porque fue una persona más constante en Villarreal. Sería interesante que Román hubiera seguido un poco más en el club y no hubiera salido como salió, eso le hace perder puntos. Aunque no deja de ser un jugador que estará por siempre en la historia y la gente se acordará siempre porque le tiene mucho cariño”.

En cuanto al aspecto personal, el brasileño nacionalizado recordó su pelea con Diego Forlán: “Fue un pequeño calentón. Vino un poco enfadado de su casa y hubo un calentón en el entrenamiento. Fue una cosa muy rápida y, menos mal, porque Forlán era muy fuerte. Yo aproveché 3 ó 4 segundos y ganéla pelea, ja”.

Por último, analizó el trabajo de Marcelo Gallardo en Sudamérica: “Tarde o temprano estará por aquí en algún club, salvo que él no quiera y tenga la ilusión de seguir en su país. Tenemos la curiosidad de verlo entrenando a un grande en Europa”.

