Colombia

Álvaro Uribe acusa a Iván Cepeda de ocultar su programa presidencial ante una posible derrota en segunda vuelta: “La intención de atraer electores”

A una semana de la jornada electoral, el exmandatario señala que el aspirante de izquierda modifica su discurso y alerta sobre posibles riesgos en caso de llegar a la presidencia

Guardar
Google icon
Álvaro Uribe cuestiona públicamente a Iván Cepeda y advierte sobre posibles cambios ocultos en su programa presidencial días antes de la segunda vuelta - crédito visuales IA Infobae
Álvaro Uribe cuestiona públicamente a Iván Cepeda y advierte sobre posibles cambios ocultos en su programa presidencial días antes de la segunda vuelta - crédito visuales IA Infobae

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una nueva crítica pública contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia.

Uribe, líder natural del Centro Democrático, sugirió que Cepeda estaría modificando y ocultando su programa de gobierno en un intento por captar votos y evitar una derrota frente a su contrincante, Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Desde su cuenta oficial en la red social X, Uribe manifestó: “Cepeda ante el riesgo de la derrota está escondiendo su programa. Ha cambiado varios puntos con la intención de atraer electores”. El exmandatario sostuvo que el aspirante presidencial habría ajustado varias propuestas en el tramo final de la campaña, con el objetivo de suavizar su discurso y atraer a sectores indecisos.

El líder del Centro Democrático asegura que Cepeda “está escondiendo su programa” y compara su estrategia con la de figuras históricas de la izquierda latinoamericana - crédito @AlvaroUribeVel/ X
El líder del Centro Democrático asegura que Cepeda “está escondiendo su programa” y compara su estrategia con la de figuras históricas de la izquierda latinoamericana - crédito @AlvaroUribeVel/ X

En su mensaje, Uribe fue más allá y vinculó el comportamiento de Cepeda con figuras históricas de la izquierda latinoamericana. “Cepeda es un Castro sin dialéctica, un Chávez sin simpatía que pocos días antes de elecciones hablaba del respeto a la empresa privada y a la prensa y en el gobierno hizo todo lo contrario”, escribió el exjefe de Estado. Con este argumento, Uribe comparó las supuestas estrategias de Cepeda con las de Fidel Castro y Hugo Chávez, apuntando a un cambio de discurso en campaña respecto a lo que podría ocurrir en un eventual gobierno.

PUBLICIDAD

En el mismo hilo, Uribe advirtió sobre las consecuencias de elegir a Cepeda como presidente. “Cepeda atemoriza y hace el daño que Castro y Chávez hacían después de haber encantado”, afirmó. La postura del expresidente se produce en un contexto de alta polarización política, con sectores que cuestionan la transparencia y consistencia de las propuestas de los principales candidatos.

Pintura acuarela de Iván Cepeda y Álvaro Uribe sentados en una mesa de reuniones. Hay vasos de agua y documentos sobre la mesa de madera.
El líder del Centro Democrático señala que el candidato del Pacto Histórico estaría ajustando su discurso para atraer a nuevos electores en la recta final de la campaña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, Iván Cepeda continúa su campaña de cara a la segunda vuelta, programada para el 21 de junio, mientras enfrenta cuestionamientos sobre la claridad y estabilidad de su programa de gobierno. La carrera presidencial se mantiene como uno de los procesos electorales más observados y debatidos en la historia reciente de Colombia.

Son varios los señalamientos que Álvaro Uribe Vélez ha dirigido contra Iván Cepeda durante la actual campaña presidencial.

En una de sus denuncias más recientes, el exmandatario afirmó públicamente que el ELN (Ejército de Liberación Nacional) estaría decomisando cédulas de votantes en zonas rurales con el propósito de beneficiar a Cepeda en las urnas. Uribe manifestó: “la comunidad araucana confirma que el ELN decomisó cédulas de muchos votantes en zonas rurales”, acción que, según él, se habría realizado apenas “3 días antes de la primera vuelta”.

Uribe compartió el mensaje la mañana del viernes 12 de junio de 2026 a través de su cuenta en X - crédito @AlvaroUribeVel/X
Uribe compartió el mensaje la mañana del viernes 12 de junio de 2026 a través de su cuenta en X - crédito @AlvaroUribeVel/X

El dirigente del Centro Democrático también sostuvo que el grupo armado habría registrado en planillas la supuesta votación unánime por Cepeda en varias localidades de Arauca y advirtió sobre un plan en marcha para la segunda vuelta: “hombres del mismo grupo armado estarían visitando a los grupos campesinos, amenazándolos con asesinato si no aparecen todos los votos de la vereda por Cepeda”.

Las declaraciones provocaron una respuesta rápida de las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desmintió la versión de Uribe, señalando que, tras la revisión de la Misión de Observación Electoral (MOE), “no existe una correlación directa y significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”. Sánchez recalcó que en Arauca, los resultados favorecieron a Abelardo de la Espriella y no a Cepeda, contradiciendo la hipótesis de manipulación.

Ministro de Defensa anunció que votará en el colegio Calasanz en el barrio la Esmeralda en Bogotá - crédito Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa insta a la ciudadanía a confiar en la libertad del voto y resalta el papel de la desinformación como principal riesgo para los comicios - crédito Ministerio de Defensa

El ministro explicó que en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima, donde también se denunciaron presiones, los resultados no reflejaron el supuesto constreñimiento. Insistió en que las autoridades actuarán con firmeza ante cualquier intento de coacción y pidió a la población mantener la confianza en la libertad del voto. Además, advirtió que “la amenaza más grande que tenemos es la desinformación”, e hizo un llamado a cumplir los protocolos para preservar el secreto y la integridad del sufragio.

Temas Relacionados

Álvaro UribeIván Cepedaelecciones Colombia 2026Segunda Vuelta presidencial 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así despidieron en Samaniego, Nariño a Tobby, un perro callejero que se convirtió en símbolo del pueblo

Durante años fue parte esencial de las calles, los rituales y la vida cotidiana, se convirtió en leyenda tras su partida

Así despidieron en Samaniego, Nariño a Tobby, un perro callejero que se convirtió en símbolo del pueblo

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

El destacado árbitro tiene experiencia en finales de Uefa Nations League, semifinales de Champions League y arbitrará su tercer partido en una Copa Mundial de la FIFA y expulsó a Jefferson Lerma

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Elecciones en Colombia 2026: Nueva encuesta asegura empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La medición establece que el candidato del Pacto Histórico podría revertir la diferencia obtenida por el líder de Defensores de la Patria tras la primera vuelta del 31 de mayo

Elecciones en Colombia 2026: Nueva encuesta asegura empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

La actriz explicó que el proceso de gestación ha traído una alteración visible en la cara, mientras vive con ilusión la espera de su bebé y comparte con sus seguidores los efectos que nota a diario

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

El amuleto de la selección de Portugal en el Mundial 2026, entregado por el primer ministro y que incluye al fallecido Diogo Jota

El equipo luso es una de los favoritas a ganar la Copa Mundial de la FIFA y enfrentará a la selección Colombia en el cierre de la fase de grupos, en el partido más demandado del torneo

El amuleto de la selección de Portugal en el Mundial 2026, entregado por el primer ministro y que incluye al fallecido Diogo Jota
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Shakira se sumó al ‘trend’ de “Dai Dai” en la antesala del regreso de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Shakibecca se pronunció ante los rumores de que reemplazó a Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Deportes

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

El amuleto de la selección de Portugal en el Mundial 2026, entregado por el primer ministro y que incluye al fallecido Diogo Jota

La República Democrática del Congo no quiere pensar en la Selección Colombia: esto dijo su técnico

Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja

La historia de la disputa legal que perdieron leyendas de la selección Colombia con una entidad bancaria