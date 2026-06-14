Álvaro Uribe acusa a Iván Cepeda de ocultar su programa presidencial ante una posible derrota en segunda vuelta: “La intención de atraer electores”

Álvaro Uribe cuestiona públicamente a Iván Cepeda y advierte sobre posibles cambios ocultos en su programa presidencial días antes de la segunda vuelta - crédito visuales IA Infobae

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una nueva crítica pública contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia.

Uribe, líder natural del Centro Democrático, sugirió que Cepeda estaría modificando y ocultando su programa de gobierno en un intento por captar votos y evitar una derrota frente a su contrincante, Abelardo de la Espriella.

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Desde su cuenta oficial en la red social X, Uribe manifestó: “Cepeda ante el riesgo de la derrota está escondiendo su programa. Ha cambiado varios puntos con la intención de atraer electores”. El exmandatario sostuvo que el aspirante presidencial habría ajustado varias propuestas en el tramo final de la campaña, con el objetivo de suavizar su discurso y atraer a sectores indecisos.

El líder del Centro Democrático asegura que Cepeda “está escondiendo su programa” y compara su estrategia con la de figuras históricas de la izquierda latinoamericana - crédito @AlvaroUribeVel/ X

En su mensaje, Uribe fue más allá y vinculó el comportamiento de Cepeda con figuras históricas de la izquierda latinoamericana. “Cepeda es un Castro sin dialéctica, un Chávez sin simpatía que pocos días antes de elecciones hablaba del respeto a la empresa privada y a la prensa y en el gobierno hizo todo lo contrario”, escribió el exjefe de Estado. Con este argumento, Uribe comparó las supuestas estrategias de Cepeda con las de Fidel Castro y Hugo Chávez, apuntando a un cambio de discurso en campaña respecto a lo que podría ocurrir en un eventual gobierno.

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En el mismo hilo, Uribe advirtió sobre las consecuencias de elegir a Cepeda como presidente. “Cepeda atemoriza y hace el daño que Castro y Chávez hacían después de haber encantado”, afirmó. La postura del expresidente se produce en un contexto de alta polarización política, con sectores que cuestionan la transparencia y consistencia de las propuestas de los principales candidatos.

El líder del Centro Democrático señala que el candidato del Pacto Histórico estaría ajustando su discurso para atraer a nuevos electores en la recta final de la campaña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, Iván Cepeda continúa su campaña de cara a la segunda vuelta, programada para el 21 de junio, mientras enfrenta cuestionamientos sobre la claridad y estabilidad de su programa de gobierno. La carrera presidencial se mantiene como uno de los procesos electorales más observados y debatidos en la historia reciente de Colombia.

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Son varios los señalamientos que Álvaro Uribe Vélez ha dirigido contra Iván Cepeda durante la actual campaña presidencial.

En una de sus denuncias más recientes, el exmandatario afirmó públicamente que el ELN (Ejército de Liberación Nacional) estaría decomisando cédulas de votantes en zonas rurales con el propósito de beneficiar a Cepeda en las urnas. Uribe manifestó: “la comunidad araucana confirma que el ELN decomisó cédulas de muchos votantes en zonas rurales”, acción que, según él, se habría realizado apenas “3 días antes de la primera vuelta”.

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Uribe compartió el mensaje la mañana del viernes 12 de junio de 2026 a través de su cuenta en X - crédito @AlvaroUribeVel/X

El dirigente del Centro Democrático también sostuvo que el grupo armado habría registrado en planillas la supuesta votación unánime por Cepeda en varias localidades de Arauca y advirtió sobre un plan en marcha para la segunda vuelta: “hombres del mismo grupo armado estarían visitando a los grupos campesinos, amenazándolos con asesinato si no aparecen todos los votos de la vereda por Cepeda”.

Las declaraciones provocaron una respuesta rápida de las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desmintió la versión de Uribe, señalando que, tras la revisión de la Misión de Observación Electoral (MOE), “no existe una correlación directa y significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”. Sánchez recalcó que en Arauca, los resultados favorecieron a Abelardo de la Espriella y no a Cepeda, contradiciendo la hipótesis de manipulación.

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El ministro de Defensa insta a la ciudadanía a confiar en la libertad del voto y resalta el papel de la desinformación como principal riesgo para los comicios - crédito Ministerio de Defensa

El ministro explicó que en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima, donde también se denunciaron presiones, los resultados no reflejaron el supuesto constreñimiento. Insistió en que las autoridades actuarán con firmeza ante cualquier intento de coacción y pidió a la población mantener la confianza en la libertad del voto. Además, advirtió que “la amenaza más grande que tenemos es la desinformación”, e hizo un llamado a cumplir los protocolos para preservar el secreto y la integridad del sufragio.