“Hoy tomaría la misma decisión, no me arrepiento”, reconoció el actual entrenador del West Ham United de la Premier League de Inglaterra. “Con Juan Román (Riquelme) vivimos una época inolvidable en Villarreal, que será difícil que ese club lo pueda repetir. Fue siempre un gran jugador, pero quizás en ese momento un poquito la falta de madurez no le permitió seguir en Europa. Yo como técnico tuve que tomar la medida que creía que era mejor para la institución, pero siempre lamenté mucho no haber podido arreglar la situación con él”, reconoció.