Irán volvió a amenazar con suspender las negociaciones con EEUU tras los ataques de Israel a Hezbollah

Mohamed Baqer Qalifab, jefe negociador de Irán

En medio de la creciente expecativa por la posible firma de un acuerdo de paz, el régimen de Irán amenazó este domingo con romper las conversaciones con Estados Unidos después de un ataque de Israel en el sur de Beirut, dirigido al bastión del grupo terrorista libanés Hezbollah.

Irán advirtió que no seguirá con las negociaciones con Estados Unidos tras la ofensiva de Israel en el barrio de Dahiya, en Beirut, donde cuatro misiles guiados impactaron en un edificio utilizado por la organización extremista. El ataque dejó tres muertos y quince heridos, y ha sido presentado por Teherán como un quiebre que podría imposibilitar la firma de cualquier acuerdo a menos que Líbano sea incluido en los términos y cesen completamente las operaciones militares israelíes.

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El presidente del Parlamento de Irán y líder del equipo negociador, Mohamed Baqer Qalifab, aseguró que la ofensiva israelí pone en entredicho la sinceridad y la autonomía de Washington. Señaló que Estados Unidos “o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello”.

Teherán ha exigido el cese total de las hostilidades israelíes en Líbano como requisito indispensable para avanzar en el proceso negociador. Además, demanda garantías específicas sobre la seguridad de Líbano, al considerarlo socio estratégico y pieza esencial en el equilibrio de la región.

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Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos avanzan bajo la mediación de Pakistán y Qatar, con vistas a un memorando de entendimiento. Entre sus cláusulas estaría la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz y el inicio de 60 días de discusiones sobre el programa nuclear iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo “será firmado inmediatamente” y que el paso marítimo quedaría “abierto para todos” tras la firma.

No obstante, la agencia de noticias iraní Fars informó este domingo que el régimen aún no tomó una decisión final sobre el protocolo de acuerdo negociado con Washington. “La República Islámica de Irán aún no ha tomado ni anunciado su decisión final respecto al protocolo de acuerdo propuesto durante las negociaciones”, escribió Fars, citando a “una fuente bien informada cercana al equipo negociador” iraní. La agencia señaló que los aspectos políticos, legales y técnicos del texto siguen bajo revisión a distintos niveles de decisión.

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Trump dijo que la firma del acuerdo con Irán estaba prevista para este domingo

En tanto, el ataque a Beirut ha complicado el escenario, y ya no existe consenso acerca de la posibilidad de un acuerdo inmediato. Mientras Washington sostiene que la paz incluirá el retiro iraní del control del estrecho y cuestiones nucleares, Teherán aún no se ha pronunciado oficialmente sobre su aceptación y reitera la demanda de detener la campaña israelí en suelo libanés.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, admitió que “la posibilidad de este acuerdo en los próximos días no puede descartarse”, aunque indicó que no hay una fecha confirmada para la firma, luego de que Trump asegurara que la rúbrica sería este domingo. Las partes mantienen diferencias sobre las condiciones del acuerdo y el calendario de implementación, lo que aumenta la presión sobre un proceso ya marcado por desacuerdos y expectativas encontradas.

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Israel realizó ataques en el barrio de Dahiya como respuesta a los drones lanzados días antes desde Líbano por Hezbollah, que impactaron en el norte de Israel sin producir víctimas. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró: “Israel no tolerará ningún ataque contra su territorio”.

El conflicto entre Israel y Hezbollah se mantiene desde marzo pese a la tregua declarada en abril, y el sur del Líbano ha sido especialmente golpeado por estos enfrentamientos. Las ofensivas han provocado importantes daños y han obligado a la evacuación de 29 pueblos en el sur libanés.

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